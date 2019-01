GEMMA GALGANI/ “Paolo è un ipocrita, gli piacciono le fanciulle più giovani di me” (Uomini e Donne)

Gemma Galgani è l’indiscussa regina del Trono Over di Uomini e Donne. La dama di Torino è oramai una vera star, amatissima dal pubblico in parte diviso tra lei e la sua “acerrima nemica” Tina Cipollari. La dama durante un’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine ha svuotato il sacco raccontando alcuni particolari sulle ultime frequentazioni. Naturalmente ci riferiamo a Rocco Fredella con cui sperava di svoltare dopo le tantissime delusioni e poco dopo Paolo arrivato nel programma per corteggiarla. A distanza di tempo però la dama ha dovuto fare i conti con le loro bugie e falsità come ha raccontato dalle pagine di U&D Magazine.

La storia con Paolo

“Con Paolo mi ero illusa di trovare serenità, rispetto e disponibilità” dichiara Gemma Galgani, ma ben presto la dama torinese ha dovuto fare i conti con la realtà. “La serenità è stata solo momentanea, e il rispetto è venuto a mancare quando ho compreso che il suo interesse per me era solo apparente” dice la Galgani, che all’inizio della conoscenza ha cercato in tutti i modi di non ferire i sentimenti dell’uomo per poi rendersi conto che il suo obiettivo finale era semplicemente quello di restare seduto nel parterre del programma. Una nuova cocente delusione per Gemma, che ha raccontato: “di lui mi ha ferito aver creduto nella sua sincerità e poi l’indifferenza nei confronti di tanta umanità e sensibilità ricevute da parte mia”. La donna, infatti, ha ripercorso alcuni momenti difficili della sua vita con il Cavaliere sperando che questo potesse unirli ed invece alla fine nulla! Anzi, nel momento in cui Paolo ha cominciato a sentirsi rassicurato ha cominciato ad allontanarsi dalla dama: “ha cominciato a diradare gli incontri, adducendo scuse insostenibili”.

Gemma Galgani: “Paolo è solo poco sincero”

Gemma e Paolo si sono molto avvicinati durante il percorso di Uomini e Donne al punto di raccontarsi cose molto intime e private. “Ci siamo aperti sulle nostre rispettive perdite” – ha dichiarato Gemma – “come si parla con un amico quando condividi un dolore. Non mi perdono di aver parlato della malattia di mia mamma a una persona così ipocrita”. Gemma ha poi detto la sua in merito a quanto successo durante una delle ultime puntate del Trono Over quando sono emersi una serie di dettagli circa una possibile folgorazione avuta da Paolo per la dama Sabrina, nonostante l’uomo via messaggio avrebbe detto a Luisa di essere interessato a Barbara . La dama torinese non ha alcun dubbio: “non è confuso, è solo poco sincero” e poi rilancia senza mezzi termini: “ ha sempre sostenuto che gli piaceva la classe in una donna. Non prendiamoci in giro a Paolo piacevano le fanciulle, più giovani di me”.



