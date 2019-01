Giorgia Iarrera/ Uomini e Donne: scatta il bacio con Luigi Mastroianni, è lei la scelta?

Occhi puntati su Giorgia Iarrera nella puntata odierna del trono classico di Uomini e Donne. La corteggiatrice siciliana sulla quale ha messo gli occhi Luigi Mastroianni ammettendo di provare un forte interesse nei suoi confronti, sarà al centro dell’ultimo appuntamento settimanale con il dating show di canale 5. Colpito dalla bellezza e dalla semplicità di Giorgia, Luigi ha organizzato per lei un’esterna molto romantica. Luigi, infatti, senza perdere tempo, ha portato a cena Giorgia. Durante l’appuntamento, la ragazza è visibilmente emozionata e Luigi decide non solo di toglierla dall’imbarazzo, ma anche di prendere in mano la situazione baciandola. Tra i due, così, ci sarà un bacio passionale che scatenerà la reazione delle altre ragazze con Irene Capuano, in primis, che lascerà lo studio.

GIORGIA IARRERA E’ LA SCELTA DI LUIGI MASTROIANNI?

Senza ombra di dubbio, tra le corteggiatrici che stanno cercando di conquistare il cuore di Luigi Mastroianni, Giorgia Iarrera è quella che ha più possibilità di farlo. La 19enne di Messina, infatti, piace davvero tanto al tronista siciliano che, però, non è ancora pronto per la scelta non fidandosi totalmente delle sue pretendenti. Nel corso dell’ultima registrazione, infatti, durante un’esterna comune organizzata per Irene, Sonia e Giorgia, Luigi ha accusato di immaturità le sue corteggiatrici facendo piangere proprio Giorgia, come svela il portale Newsued. Nonostante tutto, però, Giorgia resta sicuramente la preferità di Luigi che cerca una ragazza semplice e pronta a stravolgere la propria vita per amore. Il bacio che i due si scambieranno oggi sarà il risultato di una forte attrazione fisica, ma basterà questo per dare vita ad una vera e propria storia d’amore?

