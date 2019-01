Giulia Salemi e Francesco Monte/ Convivenza in arrivo? Cercano casa a Milano

Giulia Salemi e Francesco Monte fanno ricredere anche i più scettici. La coppia, nata nella casa del Grande Fratello Vip tra mille dubbi e paure, fa sul serio. Dopo un mese dalla finalissima del reality show, l’influencer e l’ex tronista, non solo continuano a stare insieme, ma sono anche sempre più innamorati. I due, infatti, dopo aver trascorso il Capodanno insieme a Taranto, non si sono più separati tornando in quel di Milano dove continuano a far sognare i fans. Sui social sono sempre più romantici e, se fino a pochi giorni fa la più presa sembrava Giulia, da qualche tempo, anche Francesco Monte non è da meno. L’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez, infatti, è sempre più tenero e su Instagram condivide sempre più spesso foto e video dei momenti che trascorre con la sua Giulia. Dopo averle scritto “ti amo” sullo specchio del bagno, inoltre, Monte sembrerebbe anche pronto alla convivenza.

GIULIA SALEMI E FRANCESCO MONTE: CONVIVENZA A MILANO?

Pur vivendo stabilmente a Roma, per vivere totalmente il suo rapporto con Giulia Salemi, Francesco Monte trascorre sempre più tempo a Milano. La coppia è stata così sorpresa da Spysee.it ne capoluogo lombardo mentre saliva a bordo di un taxi. “Quindi cercate casa a Milano?”, chiede la voce di Spysee non ricevendo, però, nessuna risposta. L’altro giorno, però, era stata proprio Giulia a spiegare ai fans di essere alla ricerca di una casa. Nella storia pubblicata su Instagram, l’influencer era in compagnia di Francesco Monte: insieme si stavano recando ad un appuntamento per visionario un appartamento specificando, però, che la casa era solo per Giulia. Sarà vero? Nel frattempo, sui social, Monte annuncia anche un cambio look per completare il cambiamento che ha subito la sua vita con la partecipazione al Gf. “Ho deciso che da oggi in poi mi vestirò solo da militare. Se vi piace, ricondividete la foto che vi piace di più e taggatemi”, ha scritto l’ex tronista nel suo ultimo post Instagram”, scrive l’ex tronista.





