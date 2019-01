Heidi Klum, shooting fotografico estremo con serpenti/ Video, la modella a suo agio tra i rettili

Heidi Klum è stata protagonista di uno shooting fotografico estremo con dei serpenti. La splendida modella tedesca ha posato per il lancio della nuova edizione del programma televisivo Germany’s Next Top Model. Proprio per questo ha posato coperta di serpente e lo ha fatto con grande piacere, tanto da sembrare addirittura divertita durante il video (clicca qui per guardarlo) del backstage. Nelle immagini possiamo vedere i serpenti muoversi sul suo corpo coperto solo da un sensuale capo di lingerie. A svelare questo episodio è stata proprio la stessa Heidi Klum che ha postato diverse immagini su Instagram, commentando anche con toni entusiastici: “Che bello passare la giornata con questi splendidi serpenti“. Il pubblico di fronte a questo si è diviso, reagendo in maniera variegata da chi ha trovato divertente e ironica come sempre la super modella a chi ne ha criticato la scelta trovandola un po’ fuori luogo.

Heidi Klum, shooting fotografico estremo con serpenti: il precedente Elsa Hosk

Heidi Klum posa con dei serpenti in uno shooting fotografico estremo che crea polemica, ma non è l’unica ad averlo fatto. Esattamente un mese fa avevamo parlato della storia della modella Elsa Hosk che aveva conquistato il web con una foto in cui posava insieme a un serpente da ben 27 chilogrammi. La splendida modella di Victoria’s Secret aveva deciso di fare scalpore con l’immagine che era circolata molto rapidamente sul web anche se la situazione era decisamente diversa. Se nel caso della Hosk infatti vedevamo un serpente enorme, la Klum ha deciso di posare con tanti serpenti di posizione ridotta ma decisamente più dinamici. Non è da escludere che queste foto possano presto scatenare una moda e trovare il consenso anche di altre splendide modelle in giro per il mondo. Quello che è certo è che Heidi Klum non avesse bisogno di un serpente per attirare l’attenzione vista la sua splendida e duratura carriera oltre alle numerose volte che si era tornato a parlare di lei per il fidanzamento con Tom Kaulitz dei Tokyo Hotel.

Il video coi serpenti





