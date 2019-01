Ilaria Galassi a Vieni da me/ “Mi sentivo una star con Non è la rai. L’aneurisma ha cambiato tutto”

Ilaria Galassi, una delle ragazze più famose di Non è la Rai, torna in tv per raccontare a Caterina Balivo, nello studio di Vieni da me, il dramma vissuto qualche anno fa a causa di un aneurisma. Oggi, Ilaria ha 42 anni, ha lasciato la televisione e fa la mamma a tempo pieno aiutando il compagno in un salone di bellezza. La vita di Ilaria Galassi è cambiato notevolmente quando aveva solo 23 anni. All’epoca era uno dei volti più popolari del piccolo schermo essendo stata una delle ragazze di punta dela trasmissione di Gianni Boncompagni. Alla vigilia di Natale, però, tutto cambia. Ilaria racconta di aver avuto un fortissimo mal di testa, di aver cominciato a vomitare e di aver subito un delicatissimo e lunghissimo intervento durato ben dieci ore. E’ iniziato un vero calvario per la Galassi e la sua famiglia. Dopo essere stata in coma, Ilaria ha dovuto ricominciare da zero dovendo imparare nuovamente a parlare e non ricordando affatto chi era.

IL DRAMMA DI ILARIA GALASSI

“Sono entrata nel buio più totale e oggi sono qua” – racconta Ilaria Galassi con tanta emozione. “Io dormivo. Quando mi sono svegliata dal coma, la prima parola che ho detto è stata uffa. E’ stato difficile il dopo: ero come una libreria a cui avevano tolto tutti i libri. Non parlavo, non ricordavo. E’ stato difficilissimo”, spiega Ilaria Galassi che, oggi, ringrazia i genitori, in particolare il padre che non ha mai perso le speranze. L’ex ragazza di Non è la Rai racconta di non ricordare neanche chi fosse. “Sono tutte cose che mi hanno raccontato i miei genitori, la mia amica Antonella Mosetti che veniva a casa a trovarmi e mi portava i cioccolatini che a me piacevano tanto”, spiega ancora. Dopo tre anni di cure e riabilitazione, Ilaria Galassi si riprende la sua vita. Ad un certo punto, grazie a Maurizio Costanzo, torna anche in tv che, però, non la rendeva più felice. Ilaria capisce di volere una vita normale come quella che ha oggi. “Sono mamma di due maschi, un ragazzo di 15 anni e un bambino di 3 e sono contenta di averli perchè mi fanno sentire una principessa” – racconta la Galassi che poi confessa di avere, ogni tanto, nostalgia della tv – “ma faccio i balletti con il piccolino e va bene così”, conclude. nclude.

