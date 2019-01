Irene Capuano/ Uomini e Donne: addio a Luigi Mastroianni? La corteggiatrice su tutte le furie

Nella puntata del trono classico di Uomini e Donne si torna a parlare del percorso di Luigi Mastroianni. Dopo lo spazio dedicato a Teresa Langella, il tronista siciliano che, nelle scorse puntate non ha avuto la possibilità di parlare in modo approfondito con le sue corteggiatrici, torna al centro delle polemiche per lo scontro con Irene Capuano. La corteggiatrice che è stata accusata di voler imitare Giulia De Lellis, delusa dall’atteggiamento di Luigi, nel corso dell’appuntamento odierno con il dating show di canale 5, lascerà lo studio minacciando di lasciare definitivamente la trasmissione. A scatenare la rabbia della Capuano sarà l’esterna tra Luigi e Giorgia. Al termine di una cena a lume di candela, il tronista prenderà in mano la situazione baciando la ragazza. In studio, il gesto di Mastroianni scatenerà la rabbia di Irene. Sarà l’addio definitivo?

IRENE CAPUANO FURIOSA CON LUIGI MASTROIANNI

La puntata odierna del trono classico di Uomini e Donne non sarà l’ultima per Irene Capuano. Nonostante il rapporto con Luigi Mastroianni non sia idilliaco, la corteggiatrice tornerà anche nei prossimi appuntamenti. La situazione, però, non sarà molto diversa. Come svela il Vicolo delle news, infatti, anche nel corso dell’ultima registrazione, tra Irene e Luigi ci sono state scintille. Dopo aver fatto un’esterna di sette ore con una corteggiatrice nuova, Mastroianni ha organizzato un’unica esterna per Irene, Giorgia e Sonia nel corso della quale il tronista ha accusato le ragazze di essere immature. a Capuano si è così sfogata con le telecamere di Uomini e Donne: ”Ha sbagliato proprio, soprattutto dopo l’esterna in cui ci siamo baciati, ha sbagliato a mettermi sullo stesso livello delle altre. Io non ne posso più, perché non mi sono mai sentita dare la giusta importanza, nella vita. Io ho fatto delle scelte importanti: sono andata via a 18 anni di casa per cominciare una convivenza con un ragazzo più grande e vuoi o non vuoi quando inizi una convivenza pensi che sia per sempre. Io non c’ho vergogna a dire che sarei diventata pure mamma a 19 anni, perché era quello che volevo. Poi però è finito tutto all’improvviso e io ci sono stata male”, si legge su NewsUeD.

