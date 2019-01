IRON MAN/ Su Italia 1 il film con Robert John Downey Jr. (oggi, 18 gennaio 2019)

ALLA REGIA JON FAVREAU

Iron Man è il film in onda sul canale Italia 1 nella prima serata di oggi, venerdì 18 gennaio 2019, a partire dalle 21.25. Il protagonista del film è un personaggio dei fumetti molto noto, Iron Man, a interpretare il supereroe è l’attore newyorkese Robert John Downey Jr. Il film è arrivato sul grande schermo nel 2008 ed è stato diretto dal produttore e regista statunitense Jon Favreau mentre tra gli altri attori che formano il cast ci sono anche Gwyneth Paltrow, Jeff Bridges, Leslie Bibb e Terrence Howard. “Iron Man” ha ottenuto un enorme successo, tanto che nel 2010 è uscita la prima pellicola sequel e nel 2013 è arrivata anche la seconda. Si tratta di “Iron Man 2” sempre per la regia di Jon Favreau e “Iron Man 3” diretto invece da Shane Black. Ma ecco adesso nel dettaglio la trama del film.

IRON MAN, LA TRAMA DEL FILM

Il noto inventore nonché ricco industriale Tony Stark è il maggiore dirigente delle Industrie Stark, una tra le più grandi aziende impegnate a rifornire armi al governo americano. Proteggere gli interessi del suo Paese è stata sempre la sua priorità e per questo Stark è diventato un personaggio molto celebre. La sua è una vita lieta e spensierata ma all’improvviso tutto cambia, Tony diventa ostaggio nelle mani di pericolosi rivoltosi, Raza, il capo dei ribelli, ordina a Stark di mettere a punto un’arma distruttrice, un missile capace di distruggere territori di vaste estensioni. Tony viene colpito da una granata che gli provoca una brutta ferita al torace, a pochi centimetri dal cuore, ma viene salvato da Yinsen, suo compagno di prigione. Intanto Tony ricorre al suo ingegno e pianifica la creazione di un’armatura in grado di proteggerlo e di permettergli la fuga dalla prigione in cui si trova. Quando finalmente riesce a ritornare in America, Stark decide di dare una nuova direzione alle sue industrie che, in sua assenza, sono state amministrate da Obadiah Stane, il suo più valido collaboratore. Stane non sposa le nuove idee di Tony ma questi, nonostante le opposizioni di Obadiah, si dedica anima e corpo alla costruzione dell’armatura che ha in mente, che sia tecnicamente perfetta e che abbia la capacità di dare a chi la indossa una forza soprannaturale. Grazie alla collaborazione di Pepper Potts, sua fedele assistente, e all’aiuto dell’amico Rhodey, Stark viene a sapere di un complotto a livello internazionale ordito ai suoi danni. Vestito dell’armatura da lui realizzata, così imponente e scintillante nei colori rosso e dorato, Stark presta un giuramento solenne, proteggerà sempre l’universo dal pericolo delle armi e rimedierà alle ingiustizie e il suo nome sarà Iron Man.

