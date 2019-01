Isola dei Famosi 2019/ Concorrenti, Juri, John, Alice e Giorgia sono i naufraghi nip: ci partirà?

E’ quasi tutto pronto per l’inizio dell’Isola dei Famosi 2019 che prenderà ufficialmente il via da giovedì 24 gennaio. Accanto ai naufraghi vip ci saranno anche alcuni concorrenti nip che arrivano direttamente da Saranno Isolani. Ad aver conquistato la possibilità di partire per l’Honduras come finalisti di Saranno Famosi sono Juri, John, Alice e Giorgia che sono stati scelti direttamente dal pubblico. Ai concorrenti nip vanno ad aggiungersi gli otto naifraghi vip ufficiali che sono Marco Maddaloni, Jo Squillo, Marina La Rosa, Paolo Brosio, Viktoria e Virginia Mihajlovic, Kaspar Capparoni e Aaron Nielsen. Il cast sarà, poi, completato da altri nomi famosi che verranno svelati nel corso della settimana. In vista della prima settimana, fervono così le prove affinchè tutto sia perfetto. I naufraghi partiranno presto per l’Honduras dove, da giovedì prossimo, cominceranno la loro avventura soffrendo la fame, il freddo e mettendosi alla prova vivendo in condizioni estreme.

JEREMIAS RODRIGUEZ PARTE PER L’ISOLA DEI FAMOSI 2019?

Uno dei nomi che è stato accostato per primo all’Isola dei Famosi è sicuramente quello di Jeremias Rodriguez. Il fratello di Belen, dopo aver provato l’esperienza nella casa del Grande Fratello Vip, ha voglia di mettersi alla prova nel reality che ha dato la popolarità a Belen e Cecilia. La sua partenza per l’Isola, tuttavia, continua ad essere fortemente in dubbio a causa di una frattura alla mano che non gli permetterebbe di affrontare al meglio il naufragio in Honduras. La produzione, infatti, per non mettere in pericolo l’incolumità fisica dei concorrenti, pretende che tutti siano in perfetto condizioni fisiche. L’infortunio, dunque, rappresenta un problema per Jeremias Rodriguez che, tuttavia, potrebbe riuscire a partire ugualmente qualora i medici allertati da Andrea Iannone dovessero riuscire a compiere il miracolo. Nel frattempo, la produzione sta valutando eventuali sostituti e, al momento, il nome in pole è quello di Luca Dorigo.

