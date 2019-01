Italia’s Got Talent 2019/ Anticipazioni e diretta, emozioni e polemiche: “mi hanno censurato”

Italia’s Got Talent 2019, dopo il grande successo ottenuto con la prima puntata, venerdì 18 gennaio, alle 21.15 su Tv 8, va in onda con la seconda puntata il talent show più divertente e irriverente della televisione italiana che, al talento vero unisce a voglia di divertirsi e di trascorrere una serata diversa e particolare dei concorrenti che si mettono a nudo sul palco cercando di conquistare la fiducia della giuria. Al timone del pubblico, c’è per il terzo anno consecutivo, la bellissima e bravissima Lodovica Comello che, nel backstage, raccoglie le emozioni e le dichiarazioni di tutti i protagonisti. Quella che va in onda questa sera è la seconda delle sette puntate dedicate alle audizioni. Le semifinali andranno poi in onda da Roma alle quali parteciperanno i migliori 28 concorrenti mentre la data della finale che andrà in onda in diretta è il 28 marzo.

I CONCORRENTI DI ITALIA’S GOT TALENT

Come in ogni talent show che si rispetti, anche in Italia’s Got Talent 2019, i veri protagonisti sono i concorrenti. Nella scorsa puntata, tra le esibizioni più emozionanti c’è stata quella del quindicenne Lorenzo Tronconi che, al pianoforte, ha eseguito una sua versione di Rise Up facendo venire la pelle d’oca non solo ai giudici, ma anche al pubblico. Non mancano, tuttavia, neanche le polemiche. Come riporta Linkiesta, l’attore Tom Corradini che porta in giro con la sua compagnia spettacoli su temi economici, ha dichiarato di essere stato escluso dal talent show quando era già in lizza per accedere alla semifinale. «Probabilmente», denuncia lui, «è perché ho portato un pezzo sulle banche italiane, in cui cito Mario Draghi e Deutsche Bank. Sono stato censurato, forse perché ora si torna a parlare di crisi bancarie?».

LA GIURIA

A giudicare le esibizioni dei concorrenti, in ogni puntata di Italia’s Got Talent, è la giuria composta da Claudio Bisio, Frank Matano e dalle new entry Federica Pellegrini e Mara Maionchi. Proprio le due donne sono state le vere sorprese del talent show. Mara Maionchi ha confermato di essere un vero animale del piccolo schermo, capace come poche di conquistare il pubblico senza perdere la sua schiettezza. Promossa a pieni voti anche la regina del nuovo italiano che, con la sua freschezza e la sua simpatia, ha dato prova di saper riconoscere il vero talento. Ai quattro giudici è così affidato il compito di scegliere i migliori concorrenti della serata. Chi riuscirà a portare a casa quattro sì?





