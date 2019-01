Joseph Baena, il figlio di Arnold Schwarzenegger/ Foto, tale padre tale figlio e il bodybuilding…

Joseph Baena è il figlio di Arnold Schwarzenegger, ma non serviva dirlo per arrivare a capirlo. Bastavano infatti le foto per riconoscere un giovane Schwarzy in piena forma e anche lui dedito al bodybuilding. Non tutti sanno infatti che prima di diventare un famoso attore l’ex governatore della California era un atleta, noto per i grandi risultati ottenuti nel culturismo. La mania dilagante della #10YearsChallenge ha portato a pensare che le foto postate da Joseph fossero un tentativo di Arnold di riportare in voga il suo passato da culturista. In realtà però non si trattava dell’attore, ma appunto dal figlio nato da una relazione extraconiugale ventuno anni fa con l’ex governante Mildred Baena. Questo costò al protagonista di Terminator il divorzio dalla moglie Maria Shriver con la quale era sposato da ben venticinque anni. La donna chiese il divorzio dopo essere venuta a sapere nel 2011 dal Los Angeles Times che il marito aveva avuto un figlio con un’altra donna. Dopo sei anni di separazione è arrivato il divorzio.

Joseph Baena, il figlio di Arnold Schwazenegger: la confessione del padre

Joseph Baena è uno dei figli di Arnold Schwazenegger nato da una relazione extra coniugale che all’attore è costato il matrimonio. All’epoca in cui uscì la notizia Arnold svelò di aver saputo dell’esistenza del bimbo solo quando questi aveva otto anni. Da allora ha provveduto al mantenimento del figlio, comprando una casa per lui e sua madre fuori Los Angeles. Joseph condivide con il padre alcuni interessi tra cui la passione per il bodybuilding che ha portato alla confusione dei fan sui social network. Spesso su Instagram infatti posta foto dei suoi allenamenti intensivi a cui si sottopone giornalmente e che gli hanno dato la possibilità di avere un fisico davvero molto simile a quello di suo padre. Chissà che il futuro non lo porti a ripercorrere le orme del papà anche al cinema provando la strada della recitazione. Al momento niente fa pensare a questo, ma allo stesso tempo è impossibile escluderlo.

