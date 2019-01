Junior Bake Off Italia 2019/ Eliminati e diretta: arrivano rinforzi per i piccoli pasticceri (Terza puntata)

Aria di semifinale a Junior Bake Off Italia 2019 che torna in onda oggi, venerdì 18 gennaio, in prima serata su Real Time, con una nuova puntata ricca di dolcezza e sorprese per i piccoli concorrenti. Il talent show più dolce della televisione italiana, dedicata in questa versione speciale ai piccoli pasticceri, continua ad appassionare il pubblico che, ogni settimana, si appassiona alla determinazione e alla voglia che i concorrenti hanno di continuare la loro avventura. A guidarli dietro i banconi di Junior Bake Off Italia c’è Katia Follesa che, con la sua simpatia, riesce sempre a strappare un sorriso ai pasticceri. La scorsa puntata è stata particolarmente emozionante per i concorrenti che hanno dovuto salutare Sara G. e Nicole mentre la migliore è stata Rachele che ha portato a casa il grembiule blu. Cosa accadrà, invece, questa sera nel tendone Villa Bagatti Valsecchi di Varedo, ambientato questa volta nella magica soffitta di Mary?

JUNIOR BAKE OFF ITALIA: LE SFIDE

Come ogni settimana, i concorrenti di Junior Bake Off Italia 2019, per conquistare il pass per la prossima puntata, dovranno superare due sfide molto ardue. Nella scorsa puntata, per la prova creativa, i pasticceri hanno dovuto preparare la torta con decorazione “girevole” di Benedetta Rossi. Durante la prova tecnica, invece, hanno dovuto fare una vera e propria pizza margherita ma dolce. Quest’ultima prova ha messo particolarmente in crisi i concorrenti che, puntualmente, tirano fuori le loro ansie di fronte al tempo e alla difficoltà nella preparazione. Questa sera, però, tutti i concorrenti potranno contare su dei piccoli aiutanti che diventeranno il braccio destro di ciascuno per portare a casa dei dolci eccellenti.

I CONCORRENTI E LA GIURIA

Dopo l’eliminazione di Sara G. e Nicole, in gara sono rimasti Beatrice, 7 anni; Sara A. 11 anni; Rachele, 8 anni; Pietro 7 anni dall’Argentina; Antonio, 10 anni e Samir, 11 anni. A giudicare i concorrenti sono gli stessi giudici della versione adulta di Bake Off Italia ovvero Ernst Knam, Clelia D’Onofrio e Damiano Carrara che hanno il compito di giudicare tutti i dolci e di scegliere sia il concorrente migliore che i peggiori. Chi, dunque, questa sera dovrà abbandonare il tendone di Junior Bake Off Italia 2019? Come sempre, le eliminazioni saranno due.



