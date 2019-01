Massimo Giletti torna in Rai?/ Video, “Ho già deciso quello che farò…”: il dado è tratto, Fabio Fazio fuori?

Massimo Giletti torna in Rai? Quali saranno i suoi prossimi impegni? “Ho già deciso quello che farò ma non è il momento di dirlo per rispetto di tutte le parti in causa. Nella vita ho sempre deciso con l’anima, se avessi deciso con raziocinio avrei fatto affari come fanno famosi colleghi oggi in Rai. Non è il denaro che mi ha spostato da una parte all’altra”. Questa la risposta del giornalista, intervenuto ai microfoni di Un Giorno da Pecora, la trasmissione radiofonica di Giorgio Lauro e Geppi Cucciari in onda sulle frequenze di Rai Radio1. La prossima stagione televisiva di Giletti quindi, subirà per forza di cose dei notevoli cambiamenti. “Certo io ho un contratto che scade con La7 al 30 giugno”. E se dovesse tornare alla Rai, quale giorno di messa in onda prediligerebbe per il suo ipotetico nuovo show? “Oggi è venerdì, una bella giornata…”. Cosa avrà voluto dire?. “Se torno in Rai farò un varietà, mi era stato offerto un varietà ed il venerdì è il giorno dei varietà…”, ha ironizzato Giletti. A parte l’ironia, si sente un po’ in bilico, come il calciatore del Milan Higuain che, sembra, sia diretto al Chelsea? “Anche Higuain ha già deciso…”.

Massimo Giletti torna in Rai?

Proprio un paio di settimane fa, nuovi rumors davano praticamente per certo il ritorno di Massimo Giletti in Rai. “Vedo una luce in fondo al tunnel, qualcosa succederà a giugno”, aveva scherzato ai microfoni de Il Rosario della Sera, il programma di Fiorello in onda tra le frequenze di Radio Deejay. “Se dovessi tornare in Rai a noi farebbe piacere, già vedo il titolo del programma che potresti condurre: Che Arena che fa”, ha ironizzato invece lo showman siciliano. Una battuta non proprio casuale… “Tornare per fare la stessa cosa non avrebbe senso”, avrebbe confidato ai suoi il giornalista. Giletti, secondo Il Fatto Quotidiano, punta proprio alla fascia del prime time domenicale occupata – al momento – da Che tempo che fa di Fabio Fazio, dato però in uscita da Rai 1 e forse in generale dall’intera azienda di Viale Mazzini. Urbano Cairo intanto, pare pronto anche ad offerte importanti pur di tenerlo da loro… staremo a vedere!



