MASTERCHEF ITALIA 2019/ Giorgio Locatelli ok. I concorrenti che hanno lasciato il segno nella prima puntata

MASTERCHEF ITALIA 2019, L’INGRESSO DI GIORGIO LOCATELLI

La prima puntata di Masterchef Italia 2019 è stata quella dell’esordio tra i giudici di Giorgio Locatelli. Lo chef stellato di Londra si è mostrato subito esigente e in certi casi non ha perdonato degli errori dei concorrenti. Ha però anche mostrato una certa simpatia, oltre che una buona dose di sicurezza nello stare davanti alle telecamere. Con gli altri tre giudici si è vista subito una certa intesa. Soprattutto Joe in alcuni casi gli ha lasciato la responsabilità di decidere, tramite il suo voto, se assegnare o meno il grembiule a un concorrente. Insomma, l’inserimento di Locatelli sembra essere ben riuscito e con il risultato finale di creare un quartetto di giudici che promette di dare sì filo da torcere agli aspiranti chef, ma anche di non annoiare affatto il pubblico, nonostante questa sia l’ottava edizione di Masterchef.

I CONCORRENTI CHE HANNO LASCIATO IL SEGNO

Tra i concorrenti che si sono susseguiti davanti ai giudici per conquistare un grembiule in questa prima puntata di Masterchef Italia 2019 ha certamente lasciato il segno Gloria, operaia mulettista da 17 anni che sogna di poter lasciare la fabbrica per dedicarsi alla cucina. I suoi gnocchi ripieni al formaggio hanno conquistato i giudici, che l’hanno riempita di complimenti, quasi avessero trovato già la vincitrice dell’edizione numero 8 di Masterchef Italia. Anche la 72enne Anna si è fatta notare. Vedova, dalla parlantina facile, ha mostrato di volersi mettere in gioco e ha anche proposto un piatto della tradizione, che ha fatto ricordare a Joe la pasta di sua nonna. Si è fatto poi notare Jerry, un giovane maniscalco, che ha raccontato anche che da piccolo mangiava tante uova fresche e beveva il latte direttamente dalle mammelle delle mucche. Tra chi ha ottenuto il grembiule anche Giuseppe, che l’anno scorso non era riuscito a convincere i giudici: una piccola rivincita per lui.

