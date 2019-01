Nicole Minetti, che fine ha fatto?/ Video, ex igienista dentale tra vita da dj e linea di creme anticellulite

Che fine ha fatto Nicole Minetti? La 33eenne showgirl ed ex protagonista della vita politica è tornata oggi al centro delle cronache per via della condanna inflittale oggi, assieme a Renzo Bossi, nel processo per le spese pazze in Regione Lombardia, ma negli ultimi tempi si erano oramai perse le tracce di quella che era stata un tempo l’igienista dentale di Silvio Berlusconi e a cui i giudici hanno comminato una pena di un anno e otto mesi. L’ex modella classe 85 oramai bazzica poco l’Italia dato che la sua nuova vita si svolge prevalentemente negli Stati Uniti dove, grazie soprattutto al suo profilo Instagram tramite cui pubblica spesso aggiornamenti, adesso si è riciclata come deejay in quel di New York e si dedica anche al mondo del fitness: e parte che questo ritorno al passato, tagliando netto i ponti con quella carriera politica che ha finito per sovraesporla e nuocerle come nel caso del cosiddetto Processo Ruby, non dispiaccia affatto alla stessa Minetti che di recente ha anche lanciato una propria linea di prodotti anticellulite.

NICOLE MINETTI, NUOVA VITA DA DJ

Insomma, addio party e il cosiddetto “Bunga Bunga” che ha segnato una vera e propria era della politica italiana e nuova vita a lavorare in alcuni locali alla moda di New York dove la ancora giovane Nicole Minetti lavora come deejay, peraltro pare apprezzata: e proprio la sua nuova occupazione, come testimoniano i suoi canali social, le consentono spesso di viaggiare in giro per il mondo, sfruttando dunque le opportunità che offre il nightclubbing, tra puntatine in Uruguay (come è accaduto alcuni giorni fa), nella sfarzosa Dubai ma anche nel Vecchio Continente, a Ibiza, una delle mete più ambite: inoltre, secondo quanto si apprende, l’ex consigliera regionale in quota Pdl al Pirellone, in Lombardia, tornerebbe in Italia solamente per trovare i suoi familiari e anche per via del processo che l’ha vista imputata per le spese pazze di cui è accusata assieme ad altri personaggi di spicco della scena politica.

LA LINEA DI CREME ANTICELLULITE

Di recente, tuttavia, Nicole Minetti è tornata a far parlare di sé dato che alla carriera di avvenente “warm up” disc jockey per aprire le serate di importanti artisti ha affiancato anche quella di esperta del mondo del fitness e del wellness: infatti, la 33enne originaria di Rimini sembra essere tornata ai tempi in cui si occupava di televendite di prodotti di bellezza su alcune televisioni locali, dato che qualche tempo fa ha lanciato una sua linea di creme anticellulite. “Body Sculpt by Nicole” è il nome scelto dall’ex igienista dentale per i prodotti rivolti a uno degli inestetismi della pelle delle donne. E sul suo profilo Instagram il video con cui, in modo sensuale, promuove la propria linea di creme è già diventato virale e in cui spiega anche come è nata l’idea di unire alla sua passione per la palestra quella per l’estetica.





