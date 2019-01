Oroscopo Paolo Fox/ Scorpione illuminato da Saturno, gli altri segni? (Previsioni, oggi 18 gennaio 2019)

OROSCOPO PAOLO FOX DEL 18 GENNAIO 2019

L’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 18 gennaio 2019, torna ai microfoni di LatteMiele. Sulla nota emittente radiofonica l’astrologo ha tenuto la sua consueta rubrica Latte e Stelle. Andiamo a vedere da vicino quello che ha detto segno per segno. Scorpione: Saturno illumina e anche se negli ultimi tempi si è dovuto lottare per raggiungere i propri obiettivi, le cose sono positive. Bisogna approfittare di questo fine settimana per poter vivere le emozioni importanti. Saranno possibili dei grandi incontri per chi non ha paura di vivere la propria vita. Acquario: è arrivato finalmente il momento di uscire da un anno difficile come quello del 2018. Nonostante questo si deve essere prudenti, ma in ogni caso le cose stanno migliorando anche se si deve avere pazienza. Finalmente sembra che qualcosa cambia. Ci sono molte idee, ma è importante che queste realtà abbiano uno sviluppo anche dal punto di vista economico. Clicca qui per l’oroscopo di ieri

GEMELLI FASE DI CAMBIAMENTO, NÈ CARNE NÈ PESCE

Voltiamo pagina e andiamo a vedere quali sono i segni né carne né pesce seguendo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox. Il segno della Bilancia deve cercare di stare tranquillo e di evitare quelli che sono motivi per vivere in ansia. Alcuni stanno vivendo delle difficoltà non facili da gestire, ma sarà importante trovare un equilibrio che possa permettere di affrontare tutto con serenità. I Gemelli non sono in un periodo negativo, ma si trovano di fronte a un cambiamento che può regalare una crescita non da poco. Attenzione però a sottovalutare i particolari che possono essere sotto diversi punti di vista decisivi. Il Cancro ha una situazione da chiarire e proprio per questo non si sente tranquillo. Forse è il caso di gestire il tutto con maggiore attenzione, evitando di trovarsi a vivere delle situazioni con una preoccupazione al di sopra della media. Gestire tutto con maggiore tranquillità può sicuramente giovare.

CAPRICORNO NON SI DEVONO COMMETTERE ERRORI, TOP E FLOP

Ora è giunto il momento dei segni top e flop seguendo sempre l’oroscopo di Paolo Fox ai microfoni di LatteMiele. I Pesci si trovano in una fase della loro vita piena di difficoltà da affrontare. Purtroppo sono intaccati sia l’ambito sentimentale che quello lavorativo, quindi non è facile reagire trovando degli ostacoli su tutti i fronti. Sarà il caso di gestire tutto con maggiore attenzione, evitando inutili preoccupazioni. Il Sagittario ha un cielo positivo, anche se forse è il caso di cercare di vivere tutto con maggiore attenzione. Spaventano infatti quelli che possono essere degli imprevisti. Il Capricorno non deve commettere errori, forse è il caso di cullare con attenzione i rapporti emotivi che sono appena nati e che potrebbero rappresentare una sicurezza per il futuro. Sembra essere arrivato il momento di prendere una decisione, soprattutto se c’è qualcuno che da tempo chiede delle risposte.



