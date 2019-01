Rosy Abate 2/ Claudio Gioè torna nella fiction? L’attore di Ivan di Meo avvistato sul set

Le settimane passano via veloci e mentre la messa in onda si avvicina, dall’ormai chiuso set di Rosy Abate 2 continuano ad arrivare rumors e conferme. Secondo quanto riporta Davide Maggio oggi sembra che l’avvistamento di Claudio Gioè sul set della fiction sia reale. Si parla ormai da mesi del possibile ritorno di Ivan Di Meo nel secondo capitolo dello spin off di Squadra Antimafia ma è vero anche che chi ha visto la serie originale sa bene che questo non è poi così normale. Rosy ha avuto modo di conoscere Ivan proprio per via della sua amata dottoressa Mares e fu proprio la mafiosa ad ucciderlo per colpire l’ex amica poi diventata rivale nonostante i sentimenti d’affetto che provava per lui. Come farlo risorgere quindi per prendere nuovamente parte alla serie? Secondo i rumors Claudio Gioè è stato avvistato sul set napoletano della serie che andrà il mese prossimo in onda su Canale 5.

IL RITORNO DI IVAN DI MEO

Secondo gli ultimi rumors sembra che il suo personaggio potrebbe ritornare in una serie di ricordi o, ancora meglio, in alcuni flashback in cui Rosy ricorderà la fase precedente alla sua gravidanza rivelando nuovi dettagli su quel periodo e, soprattutto, regalando ai fan scene inedite di Ivan di Meo. All’epoca lui l’aveva ingannata facendole credere di amarla, mentre invece era solo un infiltrato, cosa non sappiamo di lui e, quindi, delle prime stagioni di Squadra Antimafia? Ancora una volta Rosy Abate 2 verterà sul piccolo Leonardo che, quando la madre lascerà il carcere, ormai sarà un aiutante giovane finito nei guai, un ragazzo problematico che la madre dovrà salvare. A prestare il volto a suo figlio sarà Vittorio Magazzù e al suo fianco ci sarà la sua innamorata, Nina (Maria Vera Ratti), la figlia del boss Antonio Costello (Davide Devenuto). I presupposti per fare bene ci sono tutti, ci saranno anche quelli per continuare questa saga?

© RIPRODUZIONE RISERVATA