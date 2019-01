SAMIR/ Video, il piccolo pasticcere con la fascia che conquista con le sue similitudini (Junior Bake Off)

Nell’ultima puntata di Junior Bake Off, Samir ha detto la sua ed è quindi pronto per giocarsi il tutto per tutto nella semifinale. Il programma condotto da Katia Follesa ha come obiettivo quello di far divertire i bambini con i fornelli, cercando di creare un simpatico mix tra gioco, competizione (sana), amore per la cucina e per le nostre tradizioni. Chiaramente i bambini in gara sono ancora piccoli e dunque è normale vederli compiere degli errori o sbagliare qualche piatto, ci mancherebbe altro. Nell’ultima puntata, la seconda, Samir indossava iil grembiule blu, conquistato alla fine del primo appuntamento: “Non arrivo mai primo a qualcosa io… sentire il mio nome è stato come una bastonata in testa con una mazza di caramelle“, ha detto Samir. Il grembiule blu gli ha dato, in aggiunta ai suoi 3 punti, altre cinque lunghezze, che gli hanno permesso di agganciare in seconda posizione la temibile Sara A. Se non fosse stato per questo bonus, Samir avrebbe rischiato di tornare a casa.

UNA PUNTATA RICCA DI OSPITI

Junior Bake Off è un simpatico programma televisivo che mette alla prova (culinaria) dei bambini che amano profondamente la cucina. In questo ambito ci si sfida a colpi di piatti semplici della nostra tradizione, per vedere chi già a quell’età può dire la sua ai fornelli. Junior Bake Off, comunque, è anche un programma dove si possono conoscere meglio alcuni ospiti di tutto rispetto. Nella seconda puntata, infatti, hanno fatto sentire la loro presenza sotto il tendone Benedetta Rossi, lanciatissima dal blog ‘Fatto in casa da Benedetta’ e l’attore Angelo Pisani, che ha fatto del suo meglio per far ridere e rendere più allegri i bambini. Per chi non lo sapesse poi, Angelo Pisani è uno che a Junior Bake Off gioca anche in casa essendo il marito della comica e conduttrice Katia Follesa. Insomma, come nelle migliori tradizioni nostrane, si fa tutto in famiglia, in un ambiente caldo e accogliente.

MALE LA PIZZA DOLCE

I nostri piccoli pasticceri si sono dovuti mettere alla prova con due pizze piuttosto particolari: delle pizze dolci. Quella che all’apparenza doveva essere una semplice pizza margherita in realtà era composta da elementi come il mascarpone, la menta e le fragole. Insomma, tutt’altro rispetto a quello che penseremmo. Junior Bake Off è in fondo anche questo: far sì che dei bambini riescano a creare dei piatti complicati che nemmeno l’adulto medio riuscirebbe a portare a termine. In questo aspetto, però, Samir, non ha fatto granché bene: in ben due pizze dolci (l’altra era con wurstel fatti di banane caramellate) il nostro ha raccolto la miseria di 3 punti, 2 in una e 1 solo in un’altra. Nonostante il risultato poco soddisfacente, comunque, Samir non è stato eliminato ed è riuscito comunque a qualificarsi per la tanto agognata semifinale. Nonostante il risultato così così. Qui trovate l’ultima puntata per intero.



