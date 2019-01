Sara Affi Fella si è operata/ Il messaggio dall’ospedale: “Grazie a tutti quelli che si sono ricordati di me!”

Sara Affi Fella si è appena sottoposta ad un altro intervento. Proprio tra le pagine di Chi, aveva rivelato del tumore maligno che ha combattuto nel corso della sua esperienza in TV: “Durante il trono, in silenzio, sono stata male fisicamente” ha ammesso l’ex tronista di Uomini e Donne. “Nicola (Panico, ndr) lo ha raccontato e ha violato un mio dato sensibile. Ho subito un intervento grave, in quel momento lui era con me”. “Avevo un melanoma maligno, non c’ero con la testa. Quando ho ripreso in mano la mia vita ho capito che Nicola era un affetto fraterno. Per me era finita” ha dichiarato nell’intervista concessa a Gabriele Parpiglia. “Succedeva ad agosto. Dopo il trono e prima che il caos scoppiasse”. Proprio questa estate, Sara aveva mostrato la cicatrice ai follower, non entrando nel dettaglio. “La vedete quella cicatrice lì? Ecco quella cicatrice mi ha segnata per sempre. Lei è quella che quest’anno mi ha fatto passare un brutto periodo. Quella cicatrice mi ha fatto piangere, urlare dal dolore e chiudermi con tutto e tutti”, scriveva su Instagram.

Sara Affi Fella si è operata

Sara Affi Fella, nonostante avesse condiviso la fotografia della cicatrice, non aveva raccontato nulla di preciso, rimanendo sul vago. Tra i commenti però, era saltato all’occhio quello di una persona che aveva vissuto il problema da vicino: “Ci siamo conosciute proprio in ospedale durante le lunghe attese in ambulatorio di chirurgia e devo dire che la tua storia è stata assurda!”. Lo scorso 9 gennaio poi, dopo essere tornata sui social, aveva ribadito proprio dell’intervento il 17 di questo mese: “Dovrò fare altro intervento. Tifate per me. E del mio passato non parlo, perché ormai è solo passato. Il mio passato parlerà da solo e sbatterà contro il muro del silenzio. Il mio”. Poche ore fa, l’ex tronista di Uomini e Donne ha condiviso uno scatto social che la ritrae sul letto d’ospedale, scrivendo: “Ho ricevuto tanti messaggi carini da voi. Grazie a tutti quelli che si sono ricordati di me! Soprattutto grazie ai miei genitori, a mio fratello e alle mie migliori amiche”.

