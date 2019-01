Superbrain, Le Supermenti/ Anticipazioni e diretta: Cannavacciuolo, Amanda Lear e Giampaolo Morelli giudici

Dopo la prima puntata che ha incollato davanti ai teleschermi 3.013.000 spettatori pari al 13.8% di share, Superbrain – Le Supermenti, torna in onda oggi, venerdì 18 gennaio, in prima serata su Raiuno. Paola Perego, affiancata da Francesco Paolantoni conduce una nuova sfida tra sei sepermenti dotate di particolari abilità intellettive. A giudicare i concorrenti è la giuria che cambia ogni settimana. Se la scorsa settimana, il difficile compito è stato affidato ad Enrico Brignano, Elisabetta Canalis e Cesare Bocci, nella puntata odierna, a giudicare le prove delle supermenti saranno Antonino Cannavacciuolo, Amanda Lear e Giampaolo Morelli. Al termine delle sei prove, i giudici sceglieranno le migliore tre tra le quali, poi, il pubblico in studio sceglierà la migliore che porterà a casa un premio in gettoni d’oro.

LE SFIDE DELLE SUPERMENTI

Protagonisti della seconda puntata di Superbrain – Le Supermenti sono sei concorrenti che si metteranno alla prova sfidando il proprio cervello. Tra i protagonisti di questa settimana ci saranno un ragazzo di soli 14 anni dotato di un incredibile capacità di calcolo e di una memoria stupefacente; una studentessa di veterinaria capace di indovinare le impronte di 20 cani e abbinarle al legittimo proprietario; una ragazza che, appesa a 7 metri da terra, dovrà memorizzare una selva di corde aeree da percorrere dall’inizio dalla fine. Con il Festival di Sanremo sempre più vicino, poi, ci sarà un concorrenti che dovrà indovinare dei particolari episodi legati alla kermesse musicale e un altro concorrente dopo aver conosciuto una ballerina tra trenta danzatrici, dovrà riconoscerne i dettagli del volto. Tra tutte le sfide, chi porterà a casa la vittoria e il premio finale?

IL TORNEO INTERNAZIONALE

Anche questa sera ci sarà il torneo internazionale tra concorrenti che hanno partecipato ad edizioni del programma di altri paesi. I protagonisti del torneo si sfidano sulla stessa disciplina. Ad inaugurare le sfide tra concorrenti di diversi nazionalità, la scorsa settimana, sono state Ilaria Bombelli e la portoghese Tania Domingues che, ad occhi bendati, hanno affrontato un labirinto di fasci laser. Questa sera, invece, si sfideranno l’Italia e gli Stati Uniti: i due sfidanti, posti su due fronti opposti di un gigantesco domino di 100 tessere, dovranno sommare, il più rapidamente possibile, tutti i numeri posti sulle tessere prima che l’ultima tessera cada. Nell’extrabrain di Francesco Paolantoni la concorrente, bendata, dovrà riconoscere erbe rare e difficili, solo assaggiandone la foglia. Lo stesso compito, poi, spetterà anche a Cannavacciuolo.



