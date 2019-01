Uomini e Donne/ Luigi Mastroianni verso la scelta: gesto importante per Giorgia (Trono Classico)

La settimana di Uomini e Donne si conclude oggi con una nuova puntata del trono classico ricca di sorprese. Ieri si è tornati a parlare del trono di Lorenzo Riccardi – ancora immerso nei dubbi e conteso da Giulia Cavaglià e Claudia Dionigi – e delle ultime esterne di Teresa Langella, che ha visto il ritorno in studio di Andrea Dal Corso e avvicinamenti importanti ad Antonio Moriconi. Nella puntata di oggi si torna finalmente a parlare di Luigi Mastroianni, di cui la scorsa settimana non abbiamo visto le esterne per mancanza di tempo. Oggi scopriamo che il tronista ha fatto grossi passi in avanti con Giorgia, l’ultima corteggiatrice arrivata in studio. In esterna, tra i due, scatta una forte chimica che esplode in un bacio molto appassionato che scatena l’ira di Sonia e lo sbalordimento di Irene.

BACIO PER LUIGI E ANDREA CERIOLI

Quest’ultima è davvero infuriata e, non riuscendo ad esprimersi in modo corretto, decide di lasciare lo studio. Le anticipazioni della puntata di oggi, come svela il vicolodellenews, raccontano di situazioni abbastanza complicate, quindi, per Luigi Mastroianni. A Uomini e Donne, oggi, si torna anche a parlare di Andrea Cerioli (che come i fan sanno, ha già fatto la sua scelta) che ha fatto un’importante esterna con Arianna Cirrincione: nel corso di una cena, le si mette di fronte e la bacia improvvisamente. In studio Federica – che è intanto tornata – è impietrita e, alla fine, lascia lo studio. Si concluderà la puntata cojn il trono di Ivan Gonzalez e le novità su Sonia Pattarino e la nuova arrivata Natalia.

