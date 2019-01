Uomini e Donne / Riccardo Guarnieri torna in studio: la reazione di Ida Platano sui social (Trono Over)

Il ritorno di Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne ha scatenato non poche polemiche. Nell’ultima puntata del trono Over, il cavaliere è tornato a sedersi al centro dello studio, accolto dai fischi del pubblico che non ha dimenticato la relazione con Ida Platano e ciò che lui ha fatto. Oggi per Riccardo quella è una storia chiusa, ecco perché ha iniziato a frequentare Cristina e Roberta. Il pubblico che ha assistito alla scena a Uomini e Donne si chiede come abbia reagito Ida Platano, che sempre segue il programma, a questa visione del suo ex. La reazione di Ida, in effetti, non si è fatta attendere. Poche ore dopo la puntata, Ida ha scritto su Instagram alcune frasi che sembrano proprio dirette all’ex. “Sei forte come un esercito anche se combatti da sola” ha scritto l’ex dama del trono Over. Poco dopo, ecco spuntare anche una sua foto sorridente, accompagnata da questa frase: “La felicità è interiore, non esteriore; infatti non dipende da ciò che abbiamo, ma da ciò che siamo.”

PIOGGIA DI CRITICHE PER RICCARDO

Ida Platano sembra non aver ancora dimenticato Riccardo Guarnieri o, comunque, quello che c’è stato tra loro a Uomini e Donne e dopo il programma. Intanto, tantissime sono le critiche che Riccardo sta ricevendo sui social. Tra i commenti si legge: “Ecco Riccardo di ritorno in trasmissione, personaggio senza né arte né parte che cerca di trovare un posticino in Tv o eventualmente qualcuno che lo mantenga.” e ancora “Ma Riccardo dopo aver preso in giro Ida come mai è ancora in giro?? Stupide le donne che le danno retta e inconcludente e dovrebbero stare lontane da questo”, scrive un altro telespettatore.

