Ahlana e Tish/ Dalla comparata di Stash allo scontro? “Abbiamo legato poco” (Amici 2019)

Ahlana e Tish amiche o nemiche? Al momento la risposta sembra essere proprio la seconda almeno secondo quanto quello che abbiamo visto in questi primi giorni insieme ad Amici 2019. Le due hanno ammesso di avere legato poco e l’occasione per annunciarlo “ufficialmente” sotto l’occhio delle telecamere è proprio il momento in cui Stash decide di incontrare la nuova arrivata. Ahlana gli racconta di sentirsi sicura su quello e come sa suonare ma non sulle sue doti vocali e così quando lui le assegna Rolling in the deep di Adele le cose non fanno altro che peggiorare. Non solo la cantante dovrà preparare il brano ma dovrà usarlo in una comparata a “sorpresa” proprio contro Tish. Lo stesso Stash fa convocare la rossa per comunicarle la lieta novella ma entrambe si guardano un po’ da lontano con aria un po’ di superiorità, cosa è successo tra le due e perché non hanno ancora avuto modo di legare?

LA COMPARATA CHE METTE IN CRISI LE DUE

Stash è convinto che preparare insieme la canzone possa aiutarle a superare questa barriera e le invita non solo a imparare il brano per il pomeridiano di oggi pomeriggio di Amici 2019 ma di farlo mettendoci dentro il loro mondo. La notizia non è stata presa bene dalle due visto che Ahlana pensa che Tish sia davvero portata su questo brano ma Stash prova a consolarla: “Tu ci metti tanta personale nelle cose e non penso tu possa cadere nell’effetto karaoke”. Lei è convinta che la rossa sia più brava in questo brano mentre Tish ha paura di avere un effetto contrario, ovvero quello che possa essere paragonata ad Adele visto che lei ha un timbro più simile. Stash sorride su questo e invita le due a guardare avanti serenamente perché pensa davvero che questo brano possa essere equo ma il volto di Tish la dice lunga sul suo stato d’animo e sull’amica/nemica rivela: “Non l’ho ancora conosciuta, vorrei sentirla cantare di più per esprimere un giudizio, a me è piaciuta ai casting ma non ho avuto modo di sentirla”. Clicca qui per vedere il video del momento.

AHLANA NELLA SCUOLA NON SENZA POLEMICHE

Ahlana è l’ultima arrivata nella classe di Amici 2019 e non senza polemiche. Federica Magistro, questo il suo nome, ha venti anni e nella scuola ha provato ad entrarci anche nella scorsa edizione ma senza successo a differenza di quanto è successo questa settimana. Alex Britti l’ha fortemente voluta dopo averla notata ai provini ed è lei che, in pochi giorni, rappresenta la quarta new entry del talent show di Maria De Filippi. Lo stesso professore, in settimana, ha interrogato anche diversi cantanti per capire se farla entrare al posto di uno di loro oppure no ma alla fine, dopo aver salvato Alvis, Giordana Angi, Alessandro Casillo e Daniel, ha pensato bene di darle accesso diretto alla scuola. Le polemiche non sono mancate, soprattutto dopo le eliminazioni di sabato pomeriggio, visto che il pubblico trova questi interventi un po’ troppo “privi di regole”, perché lei sì e Arianna no per esempio? La giovane di Pescara ha una bella gatta da pelare ma solo oggi pomeriggio dimostrerà quanto vale.



