AL BANO E ROMINA POWER/ “Mia madre non ha perdonato a Romina la decisione di andarsene” (C’è posta per te)

A pochi giorni dal debutto dello show evento “55 passi nel sole”, Al Bano e Romina Power tornano a sorpresa in tv. Il duo canoro sarà ospite della puntata di sabato 19 gennaio di “C’è posta per te“, il people show dei record di Maria De Filippi che la scorsa settimana ha letteralmente sbancato l’auditel battendo perfino la Coppa Italia. Un successo che sarà sicuramente replicato, visto che in tv torna una delle coppie più amate e seguite del piccolo schermo. Si tratta di Albano e Romina, pronti a regalare una bellissima sorpresa a qualche loro fan. I due cantanti intanto stanno ultimando i preparativi di “55 passi nel sole”, lo spettacolo celebrativo per i 55 anni di carriera del cantante di Cellino San Marco che andrà in onda in prima serata su Canale 5.

Al Bano e Romina Power insieme per 55 passi Nel Sole

55 anni di carriera meritano di essere festeggiati alla grande. Nasce così l’idea di 55 passi nel sole, lo show evento in due puntate condotto da Albano e Romina Power in onda mercoledì 23 e 30 gennaio in prima serata su Canale 5. “Sarà una festa con la mia famiglia, gli amici, i colleghi più cari e qualche sorpresa. L’idea è quella di rivivere l’avventura di un ragazzo di 75 anni che è orgoglioso di quello che ha fatto, ma ha ancora molti progetti da realizzare. Perché questo è soltanto l’inizio…” ha raccontato in anteprima il cantante di Cellino San Marco al settimanale TV Sorrisi e Canzoni. Per l’occasione i due artisti non saranno da soli, visto che sul palcoscenico si alterneranno grandi nomi dello spettacolo italiano: da Lino Banfi a Pippo Baudo, da Toto Cutugno, da Beppe Fiorello a Iva Zanicchi. E ancora: J-Ax, i Ricchi e Poveri, Michele Placido e direttamente da The Voice 2018 Raimondo Cataldo e Maryam Tancredi.

“Mia madre non ha perdonato Romina”

Intanto in questi giorni Al Bano si è raccontato in una lunga intervista rilasciata al settimanale Dipiù. Il cantante di Cellino San Marco è tornato a parlare di Romina Power, di Mamma Iolanda e del loro matrimonio. Per la prima volta il cantante ha rivelato un particolare legato a Mamma Iolanda. Tutto è nato in occasione del compleanno della donna dove Romina non ha partecipato. L’assenza di Romina ha pesato e non poco, visto che Al Bano ha dichiarato: “è stato detto di tutto. Vede mia madre non sopporto che mi si faccia del male. Per dire, non ha accettato e non ha del tutto perdonato a Romina la decisione di andarsene, dopo trent’anni di matrimonio con me”.



