Alberto Urso/ Video, cambia look e si da al rap per amore di Tish? (Amici 2019)

Non sono solo le donne ad interessarsi al look ad Amici 2019 e il momento spogliatoio e confidenze arriva anche per Alberto Urso. Il bel tenore dagli occhi come il mare continua a rimanere al centro dell’attenzione e non solo per le sue corde vocali ma anche per il suo particolare rapporto con Tish. I due hanno conquistato il pubblico del talent show di Canale 5 ma sembra che proprio le ultime scaramucce potrebbero aver spinto Alberto addirittura a cambiare/pensare al look. Nei giorni scorsi il tenore si è interrogato sul suo aspetto e proprio parlando con Marco Alimenti ha chiesto consiglio per sistemare i suoi lunghi e un po’ complicati capelli. Lui prova a legarli, Marco addirittura gli consiglia di rasarli un po’ per essere più puliti ma alla fine gli consiglia di tagliarsi un po’ la chioma al grido di “Ma tagliati sti capelli”. Lo farà davvero prima della diretta di oggi pomeriggio? Clicca qui per vedere il video del divertente siparietto.

IL CAMBIO DI STILE E DI MUSICA?

Il cambiamento non riguarda solo i capelli ma anche il genere. Alberto Urso sembra pronto a lanciarsi sul rap. Le risate non sono mancate in settimana soprattutto quando raggiunto dagli altri ha pensato bene di darsi al cambio di genere lasciando la lirica e provando il suo brano in versione rap. A quanto pare tra i brani che gli sono stati assegnati oggi c’è “Total eclipse of the heart” che lui non solo canta in italiano ma che riesce a rappare con un buon risultato tra le risate dei compagni. A quanto pare il bel tenore riesce ad impararla meglio facendo in questo modo, per lui presto si avvicinerà un cambio non solo di look ma anche di scelte musicali? In passato abbiamo visto di questi cambiamenti ma Alberto sicuramente non metterà da parte il suo studio e le possibilità che questo potrà aprirgli una volta fuori da Amici 2019 ma se vi siete persi il bel momento, cliccate qui per vedere il video del momento.

IL RITORNO IN SALA PROVE CON TISH

A quanto pare qualcosa si è rotto con Tish nei giorni scorsi. I due hanno litigato molto la scorsa settimana ma in questa nuova puntata di Amici 2019 li rivedremo insieme in un duetto. Lo stesso professore li ha messi con le spalle al muro e dopo averli ascoltati sul nuovo pezzo, è andato all’attacco: “E’ successo qualcosa tra voi? Avete litigato? E’ cambiato qualcosa?” I due sorridono e non confermano la cosa ma fatto sta che il suo vocal coach non li vede uniti e in intesa come un tempo quando lo facevano divertire. Qualcosa si è rotto e quando lui rilancia “stai tranquilla non ti guardo”, lei stessa chiarisce: “non mi devi toccare, è diverso”. L’armonia si è rotta e qualcosa è successo tanto da separarli. Ma cosa? Quando il professore gli chiede di darsi almeno la mano, Tish fa finta di sputarci sopra e porgerla all’amico… o forse ex. Come andrà a finire tra loro?



