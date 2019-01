ALESSANDRO MATRI/ Nuovo figlio in arrivo con Federica Nargi “A marzo festeggiamo 10 anni di fidanzamento”

Alessandro Matri è sempre più innamorato di Federica Nargi, l’ex velina di Striscia La Notizia. L’ex attaccante del Sassuolo quest’anno sta avendo non poche difficoltà a trovare un posto da titolare nella squadra neroverde, un problema che potrebbe portarlo lontano. Il Parma, stando a quanto rivelato dalle ultime voci di calciomercato, sembrerebbe sempre più interessato all’attaccante. Per Matri si tratterebbe di un’ottima possibilità anche per avvicinarsi a Reggio Emilia dove vive la compagna e la famiglia. Una famiglia pronta ad allargarsi visto che presto Alessandro diventerà padre per la seconda volta. La compagna Federica Nargi, infatti, ospite del salotto televisivo di “Verissimo” a Silvia Toffanin ha raccontato la bella notizia.

Alessandro Matri e Federica Nargi: bebè in arrivo

“Mancano due mesi, sono appena entrata all’ottavo mese, ma non ho ancora preparato niente. Sarà una bambina, regaleremo una sorellina a Sofia” ha raccontato Federica Nargi a Verissimo. Durante l’intervista la showgirl ha annunciato anche il sesso del nascituro: si tratta di una bambina, ma al momento non è stato ancora deciso il nome anche se ha rivelato che a scegliere il nome sarà la piccola Sofia. Al momento sono tre i papabili nomi: “uno di questi è Bianca ma non sarà questo perché mia figlia ha altre idee. Alessandro, invece, mi ha dato carta bianca, perché il nome Sofia l’ha scelto lui”.

10 anni d’amore

Oltre alla felicità per la nascita di una seconda bambina, Federica Nargi ha parlato anche della storia d’amore con Alessandro Matri. Una storia che va a gonfie vele e che dura da ben 10 anni. Nessuna intenzione di matrimonio, anche se la coppia comincia a parlarne, ma senza fretta. Intanto a marzo la coppia festeggerà 10 anni di fidanzato: “ci amiamo ancora moltissimo perché ci sono dei pilastri molto importanti nella nostra coppia, tra i quali la fiducia e la complicità. Oggi siamo al massimo della nostra felicità”.



