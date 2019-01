Alessia Marcuzzi/ Isola dei famosi 2019, si riparte: il canna-gate è alle spalle? (Verissimo)

Countdown già attivato da tempo per Alessia Marcuzzi, che anche quest’anno sarà al timone di uno dei programmi più attesi dagli appassionati del trash televisivo. L’Isola dei Famosi 2019 è ormai alle porte e mancano pochi giorni prima del suo debutto, mentre fioccano già le prime informazioni sul cast di concorrenti e ospiti. E non solo, perché a tenere banco sui social è anche una delle domande più quotate del momento: quali outfit sceglierà la conduttrice per le prime serate previste per lo show? In attesa di vederla a Verissimo nella puntata di oggi, sabato 19 gennaio, possiamo già scoprire qualcosa di più sulle sue intenzioni in fatto di moda e stile. Due certezze: la Marcuzzi punterà tutto sul valorizzare le sue gambe snelle e lunghe e a trasmettere quella carica di sensualità che la contraddistingue. Grazie a Instagram scopriamo inoltre alcune delle sue scelte: un vestito blu chiaro con gonnellina estremamente corta, ideato dal brand Attico. E un caloroso vestitino a tubino con rifiniture a coda per il lato B, di un colore pastello rosa acceso. Senza dimenticare anche un più casual abbinamento camicetta bianca morbida e pantaloni in pelle aderenti dal colore bordeaux. Un outfit che ha scelto per la sua ospitata dall’amica e collega Silvia Toffanin. E per i momenti di puro relax? Glamour elevato per l’ultima idea di Versace, una vestaglia minimal con elementi dorati. Clicca qui per vedere il video di Alessia Marcuzzi.

Alessia Marcuzzi, la frecciatina a Simona Ventura

L’Isola dei Famosi 2019 non è ancora iniziata, ma Alessia Marcuzzi ha già trovato il modo per finire al di sotto dei riflettori nazionali. Merito di Alda D’Eusanio, che quest’anno vedremo come opinionista e di un particolare elogio in cui la giornalista avrebbe dichiarato in modo plateale la sua preferenza per Simona Ventura. Una fetta del pubblico di certo si sarà schierata dalla sua parte, visto che il nome di Super Simo risalta fra le richieste più frequenti da parte degli appassionati dell’Isola. La Marcuzzi di contro non avrebbe digerito, stando a quanto riferisce Alfonso Signorini, tanto che avrebbe tacciato la D’Eusanio di aver fatto una clamorosa caduta di stile. “Il tempo passa ma non si scorda”, ha dichiarato inoltre la conduttrice di recente a CR4 – La Repubblica delle Donne di Piero Chiambretti, parlando di come la Ventura si sarebbe comportata ai suoi occhi in modo pessimo. Le fiamme a quanto pare sono ancora accese e non è escluso che l’argomento venga ripreso ancora una volta in altri dibattiti televisivi.

Le novità dell’Isola dei famosi 2019

Alessia Marcuzzi ha scelto di avere al suo fianco due donne di un certo peso per il debutto dell’Isola dei Famosi 2019. Le sue opinioniste saranno infatti Alda D’Eusanio e Alba Parietti, due donne che non hanno mai avuto peli sulla lingua e che sono pronte a pizzicare con battute al vetriolo concorrenti e non solo. Una scelta che dimostra come la conduttrice abbia scelto di allontanarsi dalla nomea di Svicolona che ha conquistato l’anno scorso grazie a Striscia la Notizia, per via della sua tendenza a sfuggire di fronte alla baraonda di polemiche dovute al famoso cannagate di Francesco Monte. Di sicuro i due angeli custodi sapranno cavarsela in modo esemplare, a discapito di un Daniele Bossari che nella scorsa edizione ha ricevuto una pioggia di critiche per via della sua presunta impreparazione. A dare filo da torcere forse sarà Filippo Nardi, inviato di quest’anno e prossimo al decollo verso le Honduras. “E’ meglio che parti altrimenti fai danni“, dice in modo ironico la Marcuzzi sulle Stories di Instagram.



