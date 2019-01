Alvin/ All’Isola dei Famosi 2019: inviato o naufrago? Si scioglie il mistero… (Verissimo)

Questo pomeriggio Alvin, sarà tra gli ospiti di Silvia Toffanin durante il nuovo appuntamento con Verissimo. Subito dopo Amici, Maria De Filippi passerà la linea alla conduttrice che, tra le altre cose, avrà modo di anticipare alcuni gustosi dettagli dell’Isola dei Famosi 2019. A partire dalle 16 in onda su Canale 5, la compagna di Pier Silvio Berlusconi, avrà modo anche di ospitare ancora una volta, Fabrizio Corona che presenterà il suo ultimo libro dal titolo “Non mi avete fatto niente”. A pochi giorni di distanza dal debutto, sarà in studio anche la conduttrice Alessia Marcuzzi per svelare anticipazioni e sorprese l’adventure game in partenza dal prossimo 24 gennaio. Al suo fianco, anche Alvin, Filippo Nardi e Demetra Hampton in direzione Honduras. E ancora, ospiti della Toffanin: Iva Zanicchi e la show girl Federica Nargi all’ottavo mese di gravidanza. Attualmente non si conosce il ruolo di Alvin nel programma e, potrebbe essere possibile anche una “sfida” con l’attuale inviato ufficiale…. Scopriamone di più!

Alvin ospite a Verissimo, si scoprirà il suo ruolo all’Isola dei Famosi 2019?

Inizialmente Alvin era dato per naufrago, mettendosi in gioco dopo le precedenti edizioni da inviato. Successivamente, il blogger Davide Maggio aveva “ufficializzato” il suo posto da inviato fino a quando, la redazione dell’Isola dei Famosi, ha diramato il suo comunicato ufficiale: sarà Filippo Nardi a ricoprire quell’incarico. Alcuni giorni fa invece, è spuntata la novella che ha rimesso tutto in gioco: il particolare messaggio social di Riccardo Signoretti. Il direttore di Nuovo infatti, ha condiviso proprio la fotografia di Nardi scrivendo: “Ma #filipponardi è il solo e unico inviato su #isoladeifamosi o ci sarà un #televoto tra lui e un altro candidato nel corso della prima puntata? Vedremo…”. A quanto pare, l’inviato potrebbe essere “vittima” di un televoto per poterlo scegliere. È possibile che proprio Alvin si contenderà quel posto? Sicuramente la verità salterà fuori nel corso del nuovo appuntamento di Verissimo in onda oggi su Canale 5. A questo punto quindi, non vi rimane che attendere e segnare in agenda la puntata trasmessa questo pomeriggio per scoprire tutta la verità sul suo ruolo in “campo”.

