Alvis/ Batte Jefeo e vola alto: riuscirà a conquistare il pubblico? (Amici 2019)

Nuova puntata di Amici 2019 e nuova sfida per il nuovo arrivato Alvis. Per lui non è stata una settimana molto facile per via del suo arrivo sulle “ceneri” di Giacomo Eva ma il pubblico ha iniziato a notarlo con affetto e lo stesso hanno fatto i professori che proprio nella puntata di oggi pomeriggio regalerà la vittoria a lui contro Jefeo, un segno positivo oppure no? L’ingresso del trapper non è stato molto positivo visto che parte del pubblico non solo lo ha accusato di aver presto il posto di Eva senza molto merito ma si è parlato molto della sua parentela con Alba Parietti che, a quel punto, è addirittura diventato il suo gancio con la redazione del programma, almeno agli occhi del pubblico. Rimane il fatto che in molti lo trovano migliore di Giacomo Eva e anche i suoi compagni, alla fine, lo hanno accolto nel gruppo.

IL RAPPORTO SPECIALE CON ALBA PARIETTI E TISH

Proprio in questi ultimi giorni il trapper ha parlato del misterioso tatuaggio sotto l’occhio destro spiegando di aver aderito alla moda dal face tattoo che riporta la parola “wasted” (sprecato) con scritta con un carattere elaborato e inusuale. Il primo ad avvicinarsi a lui è stato proprio Alberto Urso ma le cose tra loro si sono un po’ complicate per via di Tish. In un primo momento il tenorino sembrava molto vicino alla cantante ma poi tutto si è rotto visto che lo stesso maestro Pino Perris ha notato che tra loro non c’è la sintonia degli inizi, che il pomo della discordia sia proprio il nuovo arrivato? Una serie di storie su Instagram lasciano pensare che i due siano molto vicini e complici e questo potrebbe aver spinto la cantante proprio verso il nuovo arrivato pronto a non sprecare più le occasioni che la vita gli presenta.

