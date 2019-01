Amici 18 / Anticipazioni, eliminati e diretta: doppia sfida a squadre, Timor caccia Marco (19 gennaio)

Tutto è pronto per il nuovo appuntamento con Amici di Maria De Filippi. Oggi, sabato 19 gennaio, torna in onda su Canale 5, a partire dalle 14.10, lo speciale che vedrà una nuova sfida tra le squadre Sparta e Atene. Prima però, Maria De Filippi presenterà un ospite speciale: si tratta della cantante Arianna che presenta il suo nuovo singolo “All for you”. A differenza della scorsa puntata, incentrata su sfide esterne e l’ingresso di nuovi allievi, questa settimana la puntata sarà invece concentrata proprio sulla sfida tra le nuove formazioni di Sparta e Atene. Stando a quanto svelano le anticipazioni della nuova registrazione del vicolodellenews, saranno ben due le sfide tra Sparta e Atene.

GIORDANA IN SFIDA IMMEDIATA

La prima sfida del nuovo speciale di Amici 18 vedrà ancora una volta Atene perdere contro Sparta. La nuova formazione non riesce a conquistare il favore dei professori ed è soprattutto la prova duetto a non convincere. Giordana e Alvis si sfidano contro gli invincibili Tish e Alberto che, infatti, conquistano l’ennesimo punto. Si sfidano poi Raphael contro Mowgly ed è il ballerino classico a vincere. Il secondo punto alla squadra Sparta arriva con Tish che batte Mameli. Nonostante sia stato designato, dalla squadra avversaria, Daniel come allievo da mandare in sfida, la commissione non accetta. Alla fine è Giordana a beccarsi la sfida immediata – giudicata da Carlo Di Francesco – e a vincerla.

MARCO ESCLUSO DALLA SCUOLA? “COLPA” DI TIMOR

Molto movimentata sarà però anche la seconda sfida di questo nuovo speciale di Amici 18. Le anticipazioni svelano che la prima manche sarà giocata tra Alvis e Jefeo e vedrà la vittoria del primo. La seconda manche vede invece Marco contro Vincenzo. Una prova che dà il via ad un lungo dibattito che nasce dall’intervento di Timor Steffens, che ritiene Marco Alimenti non adatto alla scuola e, per questo, ne propone l’esclusione immediata. Ad opporsi è Veronica Peparini ma ciò non serve a salvarlo: Marco è momentaneamente sospeso dalla scuola e potrà riprendere la sua maglia solo se riuscirà a convincere Timor.

ATENE VINCE LA SUA PRIMA SFIDA

La seconda sfida si conclude con un altro colpo di scena: finalmente Atene riesce a conquistare la sua prima vittoria. Il primo di Sparta ad andare in sfida immediata è Alberto D’Urso che, senza grandi difficoltà, conquista la vittoria. Non manca il momento dedicato alla sfida tra gli inediti che vede Alessandro Casillo vincere per il televoto ma Mameli per i professori.



