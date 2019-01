Annalisa Minetti/ Video, su Rai 1 e verso Tokyo 2020: “Torno a sfidare me stessa” (Ora o mai più 2019)

Annalisa Minetti è rimasta nella storia della musica italiana, anche se la cantautrice paralimpica di recente è riemersa fra i giornali di gossip per via di diversi haters che l’hanno accusata sui social. Il motivo è da ricondurre alla malattia agli occhi che ha colpito l’artista e che le impedisce di vedere da sempre. Ed in ultimo anche un attacco frontale per la nascita della sua Elena, perché una persona ipovedente agli occhi di alcuni non dovrebbe nemmeno mettere al mondo dei figli. “Gli stiamo dando fin troppa importanza“, ha detto ai microfoni di Barbara d’Urso nei giorni scorsi, ringraziando la conduttrice per averla difesa dalle malelingue. Per Annalisa Minetti intanto è arrivato il momento di rimettersi in gioco ad Ora o mai più 2019, il talent condotto da Amadeus che ritornerà su Rai 1 oggi, sabato 19 gennaio. Sono trascorsi 21 anni da quella vittoria senza fiato al Festival di Sanremo grazie alla sua Senza te o con te. Un successo ottenuto grazie alla sua partecipazione nella sezione Giovani. Mai arrugginita e forte di tanti successi, la Minetti aveva già annunciato nelle scorse settimane un’intensificazione delle attività che la riguardano, dalla musica allo sport. Lo dimostra anche il suo Dove il cuore batte, il tour che lo scorso 5 gennaio è approdato nel comune di Melilli.

Annalisa Minetti si prepara per le Olimpiadi del 2020

Il 2019 è iniziato con una particolare altalena per Annalisa Minetti, che dopo aver salutato il vecchio anno con tanta gratitudine, si è ritrovata al centro delle polemiche. Tutto dovuto anche a quel post riservato sui social, dove ha ringraziato l’anno appena concluso per averla resa madre per la seconda volta. Mesi molto intensi in cui oltre alla felicità c’è stata anche una grossa fetta di dolore, a causa della perdita di un grande amico. “L’anno in cui ho ufficialmente deciso di tornare a sfidare me stessa“, scrive ancora annunciando di aver deciso di allenarsi in previsione di Tokyo 2020. La sua partecipazione a Ora o mai più 2019 forse non la vedrà quindi come meteora, come altri partecipanti scomparsi dal piccolo schermo, visto che la Minetti ha partecipato l’anno scorso a Tale e Quale Show ed ha continuato a lavorare con il suo tour fino al mese di dicembre inoltrato, per poi riprendere quota nei primi giorni del nuovo anno. Un talento da vendere quello della Minetti, che in barba agli haters ed a chi la accusa di mentire sulla sua malattia risponde a suon di pizzica amatoriale con la famiglia e con un bel 27 ad uno degli ultimi esami universitari.





