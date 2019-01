Barbara Cola/ Video, l’incontro con Gianni Morandi: “Al posto giusto nel momento giusto” (Ora o mai più 2019)

La nuova avventura di Barbara Cola riparte da Ora o mai più 2. L’artista, molto nota nel mondo della musica soprattutto tra gli anni novanta e duemila, è una delle protagoniste più amate della canzone italiana. In passato, in coppia con Gianni Morandi, ha dato vita al brano dal titolo “In amore”, considerato, ancora oggi, un vero e proprio capolavoro. Originaria di Bologna, la Cola si appassiona alla musica da giovanissima: ha infatti solo 16 anni quando inizia a studiare canto e pianoforte. Pochi anni dopo arriva la prima collaborazione con il Clock Studio di Malavasi, dove apprende i segreti del lavoro di vocalist; è il però, 1992 l’anno della svolta: a Bologna incontra infatti Gianni Morandi ed entra a far parte della band che nella stagione ’93/’94 accompagna l’artista nelle tappe del fortunato Morandi Tour. “L’incontro con Gianni Morando è avvenuto in maniera destinica perché sono capitata al posto giusto al momento giusto“, ha raccontato la cantante a La Gazzetta dello Spettacolo.

Barbara Cola e il successo al Festival di Sanremo

Nel 1994, in seguito al fortunato incontro con Gianni Morandi, per Barbara Cola arriva il successo con il primo album contenente il brano dal titolo “In amore“, cantata in coppia proprio con Morandi sul palco del Festival di Sanremo. Ripercorrendo quel periodo, la cantante ricorda di aver avuto “un’opportunità”, che ha cambiato il corso della sua vita e che allo stesso tempo l’ha obbligata “ad andare molto veloce“: “Per dieci anni dal Festival di Sanremo – conferma l’artista raggiunta a La Gazzetta dello Spettacolo – ho visto tante cose meravigliose, ho fatto un po’ di montagne russe in senso artistico, ma la mia voce mi ha guidato nella direzione giusta“. La Cola, infatti, è approdata ben presto in teatro, dove, grazie al fortunato incontro con il maestro Totò Russo, ha potuto scoprire e assaporare un’altra grande passione: quella per il musical.

“In teatro ho capito che c’era tanto da fare”

Barbara Cola, protagonista questa sera di Ora o mai più 2, non ha mai smesso di cantare. Dopo il successo sanremese, la promozione decennale televisiva e le partecipazioni nei principali eventi musicali italiani e mondiali, ha scelto di dedicarsi al mondo del musical. “Ho cominciato a capire che avrei potuto seguire quella strada per dare alla mia voce un’opportunità in più“, racconta l’artista raggiunta da La Gazzetta dello Spettacolo, ma non nasconde di aver vissuto qualche piccola difficoltà: “È stato uno shock – rivela la Cola nel corso dell’intervista – perché dalla musica live, da Sanremo, da questa attenzione da parte dei media sono arrivata in un ambiente molto selettivo, quello del teatro, fatto da gente molto attenta, e in quel momento ho capito che c’era tanto da fare, da lavorare e da studiare“. A questo punto ha intuito la necessità di dover “ricominciare, fare la gavetta al contrario“, una scelta che le ha permesso di rimettersi in gioco all’interno di produzioni teatrali italiane.





