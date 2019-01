BONUCCI, CHIELLINI, BARZAGLI/ I tre calciatori in campo per una sorpresa speciale… (C’è posta per te)

Bonucci, Chiellini e Barzagli sono tra gli ospiti della prossima puntata di C’è posta per te, il people show di Maria De Filippi in onda sabato 19 gennaio in prima serata su Canale 5. I tre calciatori arrivano in tv per regalare un sogno ad uno dei destinatari della posta inviata da un familiare/amico, che ha contattato la redazione del programma. Non è ancora dato sapere di cosa parlerà la storia, ma sicuramente si tratterà di un momento emozionante. Intanto in queste ore Leonardo Bonucci ha festeggiato la vittoria della Juventus sul Milan in occasione della finalissima di SuperCoppa Italiana 2019. La Juventus, infatti, ha battuto nel match finale la squadra allenata da Gennaro Gattuso. Una vittoria che Bonucci ha voluto festeggiare anche su Instagram dove ha pubblicato una foto con scritto “Supercampioni”.

Chiellini: “Prendo spunto da Cristiano Ronaldo”

Anche Giorgio Chiellini, difensore della Juventus, ha festeggiato la vittoria della SuperCoppa Italiana 2019, anche se il suo obiettivo ora è la Champions League: “con CR7 in squadra è diventata un obiettivo. Abbiamo in squadra il miglior giocatore del mondo e potrà fare la differenza con la sua personalità. Con lui possiamo fare quel passo in più che c’è sempre mancato” ha rivelato. L’arrivo del calciatore portoghese nella Juventus ha contribuito sicuramente ad unire ancora di più il gruppo e Chiellini non ha alcuna paura nel dire che Ronaldo è un esempio da seguire: “Cerco di prendere spunto da lui, dal lavoro in palestra, dalla concentrazione. Voglio migliorarmi giorno dopo giorno e devo dire che mi ha aiutato molto”.

L’infortunio di Andrea Barzagli

Per quanto riguarda Andrea Barzagli, la Juventus sarebbe pronta a riaccogliere il difensore dopo due mesi di stop forzato a causa di un infortunio. Il difensore però sarebbero pronto a tornare in campo per la gioia di Mister Massimiliano Allegri e di tutta la squadra. Con molta probabilità Barzagli potrebbe tornare in campo da fine gennaio. Si tratta di un importantissimo ritorno che potrebbe così anche andare a rivoluzionare alcune scelte in vista del calcio mercato. Con il ritorno di Barzagli, si palesa la possibilità per la Juventus di vendere Benatia. Non resta che attendere ulteriori sviluppi.



