C’è posta per te 2019/ Storie in diretta e ospiti 19 gennaio: Al Bano e Romina, Chiellini, Bonucci e Barzagli

Dopo il grande debutto con 5.842.000 spettatori pari al 29.8% di share facendo registrare un miglioramento rispetto al debutto della scorsa edizione quando, davanti ai teleschermi c’erano 5.698.000 spettatori pari al 29.31% di share, C’è posta per te torna in onda nella prima serata di canale 5 oggi, sabato 19 gennaio, con la seconda puntata che si annuncia imperdibile. Anche questa sera, infatti, oltre alle storie della gente comune non mancheranno quelle che avranno un regalo speciale con la presenza di ospiti famosi. In ogni puntata, infatti, oltre alle storie delle famiglie, non mancano mai le storie con un regalo che, puntualmente, regalano emozioni al pubblico, ai protagonisti, ma anche agli stessi ospiti che fanno fatica a trattenere le lacrime. Quali vip, dunque, regaleranno un momento speciale ai loro fans? Andiamo a scoprirli insieme.

C’È POSTA PER TE: GLI OSPITI DEL 19 GENNAIO

Dopo Ricky Martin, Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara, chi sono gli ospiti della seconda puntata di C’è posta per te? A regalare un momento di gioia ai protagonisti delle storie che saranno raccontate dall’impeccabile Maria De Filippi saranno Al Bano e Romina. La coppia d’oro della musica italiana, tornata a cantare insieme dopo un lungo periodo di separazione, sarà il regalo speciale per un loro fan. Allo stesso modo, anche Leonardo Bonucci, Andrea Barzagli e Giorgio Chiellini, calciatori della Juventus, cercheranno di strappare un sorriso ad un loro fan a cui una persona per lui speciale ha deciso di fargli un regalo. Sarà, dunque, una serata ricca di emozioni quella prevista da Queen Mary per il secondo appuntamento dello show leader degli ascolti del sabato sera.

LE STORIE

Protagoniste di C’è posta per te sono le storie delle persone normali che chiedono l’aiuto di Maria De Filippi e della sua redazione per riconciliarsi con alcuni membri della famiglia, recuperare un rapporto incrinato o cercare di salvare una storia d’amore. Tra le tante storie che Maria De Filippi racconterà questa sera c’è anche quella di una giovane coppia lesbica. Una delle due ragazze, prima di sposare la compagna, desidera l’approvazione della famiglia. Con l’aiuto di Maria De Filippi cercherà di far capire ai genitori e al fratello quanto sia felice della sua vita sentimentale, ma allo stesso tempo, quanto sia difficile per lei non avere l’appoggio della sua famiglia.

LA SFIDA A RAIUNO

Se la scorsa settimana, a sfidare C’è posta per te è stato il calcio con la partita Bologna-Juventus, valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia, questa sera, Maria De Filippi dovrà sfidare Amadeus e la seconda edizione del talent show Ora o mai più che parte oggi. Le storie delle persone comuni sfideranno così la voglia di ricominciare dei cantanti che, dopo aver avuto un grandissimo successo in passato e essersi allontanati per un po’ dal mondo della musica, cercheranno di recuperare il tempo perso sfruttando al meglio la seconda occasione. Sarà una sfida interessante, dunque, quella tra le due trasmissioni, ma chi vincerà?



