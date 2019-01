Demetra Hampton/ Dopo La Talpa (e tanta assenza) si tuffa all’Isola dei Famosi 2019 (Verissimo)

Demetra Hampton fa parte del cast di naufraghi che vedremo sull’Isola dei Famosi 2019 a partire dal prossimo 24 gennaio in onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. L’attrice americana sarà ospite di Verissimo, per salutare il suo pubblico facendosi una chiacchierata con Silvia Toffanin. Nata a Filadelfia il 15 giugno 1968 sotto il segno zodiacale dei Gemelli, Demetra si rimetterà in gioco in Italia, dopo alcuni anni lontana dal nostro belpaese (anche se fisicamente si troverà in Honduras). Non è la prima volta che la magnetica attrice partecipa ad un reality. Ed infatti nel 2005 la donna aveva partecipato al reality show La Talpa, in onda su Italia 1 e condotta da Paola Perego. Prima di poter scrutare dall’interno il suo nuovo mondo da “isolana”, è probabile che il pubblico dei più giovani, non sappia effettivamente di chi stiamo parlando e quindi, vogliamo darvi qualche informazione utile su di lei.

Demetra Hampton ospite a Verissimo

Demetra Hampton è una attrice ed ex modella statunitense. La sua fortunata carriera inizia in passerella, a partire dal 1989. Entra a far parte del mondo della moda proprio a Filadelfia. Il futuro di attrice, invece, si traccia quando viene scelta per interpretare il ruolo di Valentina nella serie televisiva ispirata al famoso fumetto di Guido Crepax (1988-1990). La sua interpretazione ha un esito positivo talmente grande che Demetra diviene famosissima anche in Italia, paese dove l’attrice decide di stabilirsi in pianta stabile. Seguono diverse pellicole da lei interpretate: Tre colonne in cronaca, Saint Tropez-Saint Tropez, Kreola, Chicken Park, Dio vede e provvede. Oltre alla moda e lo spettacolo, Demetra ama moltissimo gli sport estremi. Ed infatti pratica spesso il paracadutismo e giuda auto e moto per alcuni show. Nel 1998 finisce la sua storia con Walter Armanini per poi sposarsi con Luca Bielli. Il matrimonio purtroppo, non è finito bene. Attualmente vive al fianco di Paolo Filippucci da 10 anni: “Forse è merito suo se sono rimasta in Italia. Ci siamo conosciuti nel 2008 in un ristorante di Roma, mi ha aspettata fuori per due ore e mezza per chiedermi il numero, è il mio principe azzurro”, ha dichiarato per poi sposarlo a giugno del 2018.

