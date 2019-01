DENISE E DEBORAH, COPPIA LESBICA A C’È POSTA PER TE/ Video: famiglia non accetta le nozze, poi apre la busta

La seconda storia di questa nuova puntata di C’è Posta per te è dedicata alla coppia che sta facendo già discutere da alcuni giorni. Denise e Deborah sono due ragazze omosessuali che presto convoleranno a nozze. La prima chiama il programma per convincere la coppia ad appoggiare questo loro amore e presenziare alle nozze. Mimma, Maurizio e il fratello Gianni hanno posizione diverse in merito. La più dura è proprio la mamma che continua a non capacitarsi del fatto che sua figlia, dopo 8 anni e una convivenza con un ragazzo, ami una donna. Maria De Filippi riesce però nel miracolo: alla fine di un lungo dibattito, la signora Mimma si ammorbidisce e accetta di rivedere la figlia e, quindi, aprire la busta ma anche di conoscere la sua compagna, Deborah. Un bellissimo lieto fine nello studio di Canale 5. (Aggiornamento di Anna Montesano)

DENISE E DEBORAH, COPPIA LESBICA A C’È POSTA PER TE

Un promo della nuova puntata di C’è Posta per te ci aveva anticipato che, nella puntata di questa sera 19 gennaio 2019, Maria De Filippi avrebbe lasciato spazio ad una storia bella, commovente ma anche molto complicata. È quella di due donne, Denise e Deborah, che si amano e stanno per sposarsi e la richiesta di una delle due, alla propria famiglia, di accettare questa relazione. Se Deborah avrà dalla sua parte, alle nozze, tutta la famiglia, per Denise non sarà così. È per questo che chiama a C’è Posta per te e chiede di poter inviare la busta a madre, padre e fratello: Maurizio, Mimma e Gianni. Le due donne stanno insieme ormai da due anni e hanno deciso di convolare a nozze dopo mesi di grandi difficoltà. Maria De Filippi racconta la storia di Denise che, dopo 8 anni con un ragazzo, conosce Deborah e inizia a scoprire di provare per lei dei sentimenti. La ragazza decide di dirlo alla madre ma, per paura, lo fa con un messaggio che scatena poi delle forti conseguenze.

DENISE IMPLORA LA FAMIGLIA DI PARTECIPARE AL SUO MATRIMONIO

La famiglia, dopo dura lite, riescono ad allontanare Denise da Deborah ma non dura tanto. Le due donne continuano a vedersi di nascosto fino a quando non vengono scoperte e Denise cacciata di casa. Denise verrà accusata anche di far parte di una setta, di essere stata plagiata e, per questo, allontanata da tutta la famiglia. “Se sono qui è che voglio che voi accettate che io e Deborah ci sposiamo.” esordisce così Denise di fronte alla sua famiglia nello studio di C’è Posta per te. “Noi tra poco ci sposiamo e io questo giorno lo voglio condividere con noi. Papà, voglio che tu mi accompagni all’altare” dice, ancora, tra le lacrime la donna. E continua “Io lo so che non è facile accettare il fatto che sto sposando una donna, però Deborah mi rende felice. Mi mancate”.





