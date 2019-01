Desirée Maldera si sposa con Valerio/ Dopo la nascita di Giancarlo: mamma e moglie in meno di un mese

Desirée Maldera ha deciso di sposarsi questo sabato. L’ex tentatrice di Temptation Island, ha voluto “bruciare le tappe”, unendosi in matrimonio con Valerio, suo compagno e padre di suo figlio Giancarlo. A distanza di circa due settimane dalla nascita del piccolo (era il 2 gennaio), l’influencer ha annunciato che convolerà a nozze, per coronare il suo sogno d’amore. Sono lontanissimi i tempi in cui, single e in cerca di divertimento, la giovane stuzzicava Francesco Chiofalo nelle spiagge della Sardegna. Tra di loro, non era successo assolutamente nulla ma ad oggi, la loro amicizia continua e si è anche molto rafforzata. L’annuncio è stato dato all’improvviso proprio dalla diretta interessata, lasciando tutti con un palmo di naso per l’incredulità. La neo-mamma sposerà il compagno e, dopo averlo raccontato su Instagram, si è preparata anche a ricevere la pioggia di auguri da parte dei suoi numerosi fan.

Desirèe Maldera si sposa con Valerio

Desirée sposerà Valerio, 33 anni. Di loro due insieme si conosce poco perché, nonostante il mondo di Internet sia avido di news ed informazioni private, la coppia ha voluto mantenere un basso profilo. Il futuro marito della Maldera inoltre, non è un grande estimatore dei social e così, frequentandoli molto poco, ha gettato un alone di mistero sul “dietro le quinte”. Ogni tanto infatti, l’uomo compare tra le Instagram Stories della compagna e, quando è nato il piccolo Giancarlo, si è visto in qualche fotografia postata da lei. Per il resto, preferisce stare lontano dal mondo dello spettacolo e le luci della ribalta anche se, forse oggi, giorno del suo matrimonio, dovrà fare una piccola eccezione. Pure durante lo scatto postato proprio dall’ex di Temptation Island, il ragazzo ha dovuto mettere da parte la sua “timidezza social”, per apparire al fianco della compagna che ha voluto rendere nota la lieta novella.

Le polemiche social

Desirée Maldera dopo avere partorito, non ha comunque perso il suo caratterino niente male. Ecco perché, proprio in queste ultime giornate prima delle nozze di oggi, è stata protagonista di alcune polemiche social. Ed infatti, l’ex tentatrice di Temptation Island, ha risposto a tono a tutti coloro che l’avevano abbondantemente criticata per la scelta di non allattare al seno il piccolo Giancarlo. “Noto che mi rompete. Sì, non allatto per scelta. Non rompete il c…”, ha scritto in una Instagram Stories. Del resto, già in passato, discutendo con i fan, aveva manifestato la sua decisione. Sempre in questi giorni, Desirèe ha anche ricordato papà Aldo, scomparso nel 2012 all’età di appena 58 anni. Per questo motivo, l’influencer non sarà accompagnata all’altare da lui ma, dato l’affetto, sicuramente gli dedicherà un pensiero in qualche modo, in attesa di convolare a nozze. A questo punto, data la riservatezza del suo futuro marito, attendiamo di scoprire se condivideranno questo momento, passo dopo passo con i fan o se invece, preferiranno essere molto discreti.

La nascita del figlio Giancarlo

Il 2 gennaio intanto, Desirèe Maldera è diventata mamma per la prima volta del piccolo Giancarlo. Per lei quindi, a distanza di meno di un mese, si concretizzano i sogni maggiori di quasi tutte le donne: diventare madri e sposarsi con l’uomo che si ama. Il piccolo è venuto al mondo con parto cesareo. “Non tollero il dolore della ceretta. Il parto non fa per me!”, aveva raccontato l’influencer in passato, spiegando alle follower la scelta di non scegliere il parto naturale. “Ragazzi, è bello, forte e sta benissimo”, aveva poi confidato dopo la sua nascita. Naturalmente, anche dopo l’arrivo del piccolo, la ragazza aveva scaturito delle critiche. Ed infatti, dopo il suo arrivo aveva scritto: “Sarà poco materno, ma non credo che amerò mio figlio più di quanto io ami mio marito”. Questo pensiero, oltre a fare esplodere le polemiche, aveva messo la pulce dell’orecchio a fan sull’ipotetico matrimonio in anticipo. Successivamente, proprio la diretta interessata aveva precisato della sua volontà di diventare madre: “No no, è stato cercato… Non dico bugie, se non vuoi rimanere incinta, fidati che stai attenta”.



