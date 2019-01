Donatella Milani/ Video, “Mi ero ritirata perché mia mamma stava morendo…” (Ora o mai più 2019)

Donatella Milani torna su Rai 1 per la nuova edizione di Ora o mai più 2. Protagonista della prima stagione in onda lo scorso anno, si è ritirata dopo la prima puntata a causa di alcuni problemi familiari lasciando il posto a Francesca Alotta: “Mi sono ritirata perché mia mamma ha solo qualche giorno di vita – ha annunciato in quell’occasione l’artista per spiegare i motivi del suo abbandono – ho scelto di stare vicino a lei… e non come qualcuno mi ha proposto: the show must go on“. Oggi, però, è determinata a riprendersi ciò che ha lasciato sul suo cammino e sui social, annunciando la sua presenza nella nuova stagione del programma di Amadeus, commenta così: “Ci siamo… Volevo dirvi che… devo riprendere un discorso lasciato in sospeso in tv: naturalmente vi voglio tutti lì con me ok? Posso contarci? Vi abbraccio… Coming soon…“. Come se la caverà?

Donatella Milani: “Nello spettacolo spesso qualcuno pensa non possa esserci amicizia, ma…”

A Ora o mai più 2 spazio a Donatella Milani, determinata a percorrere per la seconda volta la sua strada verso il successo. Qualche mese fa, in seguito al suo ritiro, furono in molti a criticare la sua scelta, ma così non è stato però per gli altri protagonisti del programma di Amadeus, che, per dimostrarle il loro supporto, hanno realizzato delle brevi clip tutte dedicate a mamma Lina. “Ti voglio bene, o sai che chiedo sempre di te, tieni duro“, dice in un filmato Pupo; “Ciao mamma Lina, ti mando un bacione“, gli fa eco Alessandro Canino in una clip. Queste parole hanno lasciato il segno nel cuore della cantante, che tra una fase e l’altra delle prove per la nuova stagione del format, ha espresso tutta la sua gratitudine nei confronti dei suoi compagni di avventura: “Finalmente ce la faccio a ringraziare coloro che ancora mi chiamano e cercano di starmi vicino – si legge su Facebook – li ringrazio per il modo, la semplicità che hanno avuto nel dare speranza a mamma Lina… amici che fanno parte dello spettacolo e che spesso qualcuno pensa non possa esserci amicizia!“.

Il successo a Sanremo

La carriera musicale di Donatella Milani ha inizio negli anni ottanta: autrice con Paolo Barbani del brano “Su di noi”, portato al successo da Pupo, si fa notare nel 1983 sul palco del Festival di Sanremo con il fortunato singolo dal titolo “Volevo dirti“. Nel 1833 scrive “Ma non ho più la mia città” per Gerardina Trovato, dopo alcune brevi esperienze nel mondo della conduzione. Oggi la musica è ancora al centro della sua vita con la sua scuola di canto moderno: dall’istituto sono infatti usciti alcuni tra i talenti più acclamati della storia dei programmi X Factor e Amici di Maria De Filippi. Un nuovo percorso ricco di opportunità, un’avventura da non perdere e un futuro tutto da scrivere: ma chi sarà il coach che l’accompagnerà nel nuovo capitolo della sua vita? Per scoprirlo, non resta che seguire il primo appuntamento di questa sera.





