FABRIZIO CORONA, CHI E’ LA FIDANZATA?/ Tutte le ex: da Ginevra Rossi, Taylor Mega, Malena e…

Fabrizio Corona innamorato? Dopo la laison “mediatica” con Asia Argento finita in pasta su tutti i più importanti magazine di gossip, l’ex paparazzo dei vip torna in tv per presentare il nuovo libro dal titolo “Non mi avete fatto niente”. Corona ha raccontato alcuni retroscena sulla sua permanenza in carcere: “Nel carcere la palestra è l’unico luogo a non essere controllato dalle guardie” e poi a sorpresa ha rivelato aver proseguito alcune cure estetiche che aveva iniziato fuori dal carcere. Ma non finisce qui, visto che Fabrizio ha risposto anche ad una serie di domande sulla sua vita privata lanciando una vera e propria bomba. “È un momento un po’ particolare” – ha detto Corona – che ha poi dichiarato “ad oggi frequento una persona, ma non posso rivelarti il nome”. Chi sarà la nuova fiamma di Corona?

La “carriera amorosa” di Corona

Durante un’intervista rilasciata al settimanale Chi, Fabrizio Corona ha ripercorso la sua “carriera amorosa” rivelando alcuni retroscena su alcune donne con cui è stato. “Io ho un magnetismo: guardo una donna e me la fac*io. Una delle scop*te più belle degli ultimi tempi l’ho fatta all’hotel Parco dei Principi di Roma”. Con queste parole Corona dalla pagine del settimanale diretto da Alfonso Signorini racconta della sua ultima scappatella a quanto pare indimenticabile: “Mi stavo allenando, arriva una ragazza sudamericana, mi accorgo del suo profumo Chanel, del suo Rolex da 40 mila euro; mi guarda, io guardo lei, dopo due minuti cominciamo a scop*re come dei pazzi nel bagno dell’hotel”.In passato Corona ha avuto un flirt anche con Ginevra Rossi, la nipote di Salvatore Ligresti, per cui ha provato un forte sentimento. Tutto è nato quando la ragazza gli chiede: “Ma in che stato sei, Fabrizio?”.

I flirt di Fabrizio Corona

L’ex paparazzo dei vip, infatti, ha raccontato: “Gli occhi di Ginevra mi fanno impazzire, decido di rivederla”. Così Fabrizio, complice il fatto che Silvia lavora a Bari per alcuni giorni, invita Ginevra in un noto locale di Milano. Tra i due scatta la scintilla, ma è solo sesso: “Mi rendo conto che è solo sesso” dice Corona ammettendo che l’ultima volta che ha fatto l’amore è stato proprio con Silvia Provvedi. Nella lunga lista delle donne di Corona c’è spazio anche per Malena: “mi volevo solo divertire”, la ex Miss Italia Eleonora Pedron e Taylor Mega, futura naufraga de L’Isola dei Famosi. “Ho avuto una storia anche con Taylor Mega. L’ho conosciuta perché mi incuriosiva: aveva avuto un flirt con Flavio Briatore”. Corona non ha alcun timore di raccontare che dopo la separazione da Silvia Provvedi non si è fermato un attimo, anzi dalla pagine di Chi dice: “io sono uno di quelli che si butta via” raccontando di frequentare un noto locale milanese che frequenta quando non ha niente da fare. Poi sul finale la dichiarazione che non ti aspetti: “il mio cuore appartiene solo e unicamente a una persona, colei che mi sa gestire, colei che mi sa consigliare, colei che ancora non è venuta dalla mia parte solo perché sono Fabrizio Corona, ma anzi mi mette da parte”. Curiosi di scoprire di chi si tratta? Beh, di Belen Rodriguez! Una vera e propria dichiarazione d’amore!



© RIPRODUZIONE RISERVATA