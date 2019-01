FAUSTO PINNA, MARITO DI IVA ZANICCHI/ Il segreto del loro amore: “In coppia non bisogna mai annoiarsi”

Iva Zanicchi è tornata a parlare della storia d’amore con Fausto Pinna, il compagno a cui è legata da ben 33 anni. Una storia d’amore lunga ed importante quella nata tra l’aquila di Ligonchio e il produttore. I due non si sono mai sposati, ma nonostante ciò si chiamano sempre marito e moglie, a dimostrazione di un rapporto unico e complice. La Zanicchi più volte parlando di Fausto Pinna l’ha definito il compagno di una vita. Del resto da 33 anni Iva e Fausto sono inseparabili, da quando si sono incontrati per la prima volta nel lontano 1986 in uno studio di registrazione. In quel frangente Iva si è ritrovata a lavorare col produttore per il disco “Care Colleghe” pubblicato proprio nel 1986, al cui interno c’è anche il brano inedito “Canterò” scritto proprio da lui.

Iva Zanicchi e Fausto Pinna

33 anni d’amore tra Fausto Pinna e Iva Zanicchi. Un amore che procede a gonfie vele, nonostante non manchino i litigi e le discussioni che avvengono principalmente in cucina: “Io e Fausto non litighiamo mai anche se sono una persona litigiosa. Le uniche litigate vere le facciamo in cucina, dove mi costringe a mangiare sardo, essendo lui della Sardegna. Ma io sono emiliana e mi sono ribellata, con il compromesso che lui cucini internazionale”. Il segreto del loro amore è uno solo: lo stare bene insieme. A rivelarlo è proprio la cantante che ha rivelato: “Fausto è una persona allegra. In una coppia non bisogna mai annoiarsi, e io e Fausto ci divertiamo molto”. Non solo, la Zanicchi ha anche precisato che tra loro non c’è stato mai un tradimento: “Non l’ho mai tradito, ma gli altri uomini li guardo eccome. Lui una volta ci ha provato a tradirmi, ma io l’ho beccato subito, in Sardegna”.

Nessun matrimonio tra i due

Amicizia e complicità sono gli ingredienti essenziali alla base del rapporto tra Fausto Pinna e Iva Zanicchi. Parlando proprio dell’amore con il produttore discografico, la cantante a Verissimo ha voluto precisare come mai dopo tutti questi anni non hanno deciso di fare il grande passo, ossia di sposarsi. Dopo il fallimento del matrimonio con Antonio Ansoldi, la cantante ha dichiarato: “Non voglio sposarmi. Non è più il tempo”. Poi parlando di Fausto Pinna ha detto: “Quando canto, lui piange. Dice che è innamorato di me, ma io non ci credo. Dopo 33 anni! Mi dice ogni volta che sono bella, anche quanto sono un disastro”.



