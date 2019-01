FEDERICA NARGI E L’ANORESSIA/ “In famiglia abbiamo dei casi, conosco l’argomento”

Federica Nargi, ospite della puntata di sabato 19 gennaio 2019 di Verissimo di Silvia Toffanin, ha condiviso con il pubblico la grande gioia di diventare mamma per la seconda volta. La showgirl, infatti, legata sentimentalmente all’attaccante Alessandro Matri, è in attesa di una seconda bambina. Durante l’intervista l’ex velina di Striscia La Notizia ha toccato anche un tema importante come quello dell’anoressia. In passato la showgirl è stata accusata di essere anoressica, ma dal salotto di Silvia Toffanin ha smentito la cosa pur dichiarando: “Leggere quei commenti sui social mi ha fatto molto male, anche perché non volevo essere un cattivo esempio”. Durante quel periodo della sua vita, Federica viveva un forte stress fisico che le ha causato anche perdita di peso: “ Era un problema anche per me, mi guardavo allo specchio e non mi piacevo. Mangiavo di tutto ma continuavo a dimagrire”. Tornando poi sul tema dell’anoressia ha precisato: “n famiglia abbiamo dei casi che ancora stiamo combattendo, quindi conosco l’argomento”.

Anoressia nella musica: da Lady Gaga a Demi Lovato

Sono tante le donne dello spettacolo che hanno sofferto di anoressia. A cominciare dalla diva Lady GaGa, che stando a quanto riportato da Independent, avrebbe sofferto di anoressia sin dall’età di 15 anni. “Bulimica e anoressica da quanto avevo 15 anni”. Con queste parole la star di “Born this Way” esce allo scoperto confermando di aver sofferto quando era adolescenza di disturbi alimentari. Geri Halliwell, invece, ha avuto non pochi problemi di peso soffrendo per diversi anni di bulimia. Ma non finisce qui, anche Demi Lovato ha dovuto combattere contro l’anoressia e la bulimia. “Era sempre presente, ma ha iniziato ad essere più costante quando avevo otto o nove anni. Ho iniziato ad abbuffarmi in modo compulsivo. Potevo preparare dei biscotti e mangiarli tutti. Sono arrivata a farlo per potermi sentire infelice col mio corpo, poi ho iniziato a morire di fame, innescando una battaglia tra vomito e il quasi digiuno” ha raccontato durante un’intervista. Nel 2011 la cantante è stata perfino ricoverata in una clinica specializzata.

Anoressia: la conferma di Demi Moore, Angelina Jolie e Victoria Beckam

Tra le star che hanno affrontato l’anoressia anche Alanis Morissette, l’attrice Premio Oscar Jane Fonda, Christina Ricci, Lilly Allen, Fiona Apple, Hilary Duff e la bellissima Nicole Scherzinger.La lista della star è davvero molto lunga. A soffrire di problemi di anoressia anche la splendida Angelina Jolie al punto che, stando a quanto rivelato dal giornale “Star”, nel 2015 l’ex marito Brad Pitt le avrebbe chiesto di farsi curare in caso contrario l’avrebbe lasciata. Secondo la stampa americana, l’attrice e regista era arrivata a pesare 40 chili! Anche Demi Moore è caduta in passato nel baratro dell’anoressia: nel 2011, infatti, tutti gli amici erano veramente preoccupati per la sua magrezza. Dopo averlo negato per diverso tempo, alla fine anche Posh Spice Victoria Beckham nella sua autobiografia ha ammesso di aver sofferto di anoressia per diverso tempo a causa di Geri Halliwell!



