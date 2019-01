Filippo Nardi/ “Isola dei Famosi? Alessia Marcuzzi non vede l’ora di inviarmi” (Verissimo)

Filippo Nardi è pronto per la sua grande avventura: lo vedremo ritornare nelle Honduras anche quest’anno, anche se in veste diversa. L’Isola dei Famosi 2019 gli ha regalato infatti il ruolo di inviato, un tempo assegnato ad Alvin e ricevuto come testimone da Stefano De Martino. Una personalità senza dubbio particolare e una scelta che ha fatto sollevare qualche sopracciglio anche al pubblico da casa. Il Conte piace di sicuro, ma da tempo immemore ormai si sa che il suo carattere è così impulsivo da farlo finire spesso in situazioni drammatiche. Filippo Nardi ci svelerà qualcosa di più a Verissimo oggi, sabato 19 gennaio 2019, quando interverrà nella trasmissione al fianco della conduttrice Alessia Marcuzzi. Una strana accoppiata che promette però di fare scintille. E a giudicare dalle Stories, il Conte sta già preparando le valige con tutto l’occorrente per affrontare le settimane di reality show in terra straniera. “Lei non vede l’ora di inviarmi“, dice sfruttando un doppio senso sui social in riferimento ad una gag con la conduttrice.

Filippo Nardi, il conte diventa inviato

Fra Saranno Isolani e L’Isola dei Famosi 2019, Filippo Nardi è già entrato nel vivo del reality show. Non ha perso infatti uno step dello spinoff nip del programma, complimentandosi anche con i vincitori che sono riusciti a superare il primo step e che si sfideranno ancora per ottenere un posto fra i vip. Informatissimo e professionale, nulla da dire ed anche per questo lascia perplesso un gossip che si è diffuso in questi giorni. Nardi sarà l’unico inviato che vedremo nello show? Secondo Riccardo Signoretti, Direttore del settimanale Nuovo, potremmo assistere ad un cambio di guardia in corso d’opera. La produzione sarebbe in fase di decisione, per stabilire se affiancarlo o meno ad un altro inviato. A scegliere tra l’altro potrebbe essere proprio il pubblico da casa, visto che Signoretti su Instagram parla addirittura di un televoto fra il Conte ed un altro candidato, di cui però per ora non si sa nulla.

© RIPRODUZIONE RISERVATA