Giordana Angi/ Dallo scontro con Mameli alle parole di Alex Britti (Amici 2019)

Giordana Angi è ancora protagonista ad Amici 2019. La bella cantante in queste settimane ha intrattenuto il pubblico con tutte le emozioni possibili e se in un primo momento ha fatto commuovere tutti con la sua storia, ha poi fatto sorridere per via della sua cotta nei confronti di Elena d’Amario. Negli ultimi giorni è stata al centro del gossip per via di una serie di regali arrivati da un ammiratore segreto che molti credevano fosse suo padre ma lei stessa ha smentito questa possibilità raccontando del difficile rapporto che ha con lui soprattutto da quando ha usato una serie di messaggi vocali per mettere le cose in chiaro sulla sua sessualità (e non solo) e sulla sua vita confermando, di fatto, quello che lui già sapeva. Lei stessa lo ha raccontato ai ragazzi della scuola ma sempre con molta dignità e senza mai scadere nella voglia di farsi notare per via dei suoi problemi. Ma cosa è successo in questa settimana?

L’INCONTRO CON ALEX BRITTI

I problemi per Giordana Angi non sono mancati visto che la sua squadra non riesce a vincere e con l’arrivo di quattro nuovi elementi tutto è cambiato, finalmente anche le carte in tavola vinceranno regalandole una serie di vittoria e, quindi, la certezza di non essere eliminata? I brividi per lei non sono mancati ugualmente visto che proprio Alex Britti ha deciso di convocarla in studio per dirle qualcosa: “A parte la musica, non sono il primo nella vita a dirti che sei un po’ capocciona. Io ti preferisco nei tuoi inediti e non nelle cover ma vorrei anche che tu ti lasciassi andare tanto che a volte ti direi “ahooo” e ti scrollerei”. Lui ascolta rapito, poi ringrazia, per adesso Giordana è ancora salva, ma come andrà a finire questo sabato pomeriggio per lei? Clicca qui per vedere il momento dell’incontro dei due in settimana.

LA DISCUSSIONE SU MAMELI

Ancora una volta la squadra ha perso la scorsa settimana e a finire sulla graticola è stato Mameli. L’annuncio è arrivato durante la messa in onda il sabato pomeriggio su Canale 5 ed è stato però durante la pubblicità che Giordana Angi ha detto la sua a riguardo e rivolgendosi a lui: “Io sono inca*zata nera. Mame ma tu pensi di poter vincere con un duetto del genere dopo che loro hanno messo l’artiglieria pesante. Sei un pazzo, io te l’ho lasciato fare ma tu non ti rendi conto di quello che fate, è una settimana che rompete il caz*o con questo duetto. Io capisco durante la sfida a squadre ma non in quella decisiva in cui si decide il destino della squadra“. Mameli sembra ancora convinto del suo discorso e prova a far ragionare l’amica ma non c’è niente da fare. La squadra di Atene avrà modo di vincere oggi pomeriggio o ancora una volta finirà per perdere contro Sparta? Le new entry potrebbero portare novità importanti ma mai dire mai…



