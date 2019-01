Isola dei Famosi 2019 / Anticipazioni e cast: Alba Parietti si sbottona “Sarà un’edizione pazzesca!”

È quasi tutto pronto per l’inizio della nuova stagione de L’Isola dei Famosi. Il 24 gennaio, su Canale 5, andrà in onda la prima puntata dello show, ormai giunto alla quattordicesima edizione. Alessia Marcuzzi ha quest’anno al suo fianco due nuove opinioniste, Alba Parietti e Alda D’Eusanio, e con loro è pronta a dare il via ad un’edizione che promette scintille. Il cast inizia a prendere quasi del tutto forma. Al momento, i nomi ufficiali sono quelli di: Alvin (ex inviato de L’Isola dei Famosi), Demetra Hampton (ex concorrente de La Talpa), Douglas Meyer (figlio di Brigitte Nielsen), Jo Squillo (ex concorrente de La Fattoria), Marco Maddaloni (ex concorrente di Pechino Express), Marina La Rosa (ex concorrente del Grande Fratello), Paolo Brosio (ex inviato de L’Isola dei Famosi), Kaspar Kapparoni (ex concorrente di Ballando con le Stelle), Virginia e Viktorjia Mihajlovic (figlie dell’allenatore Mihajlovic).

ALBA PARIETTI E LE PRIME INDISCREZIONI SUL CAST

Mancano ancora altri nomi alla conclusione del cast ufficiale dell’Isola dei Famosi 2019. Tra questi c’è anche il vincitore di Saranno Isolani. A Pomeriggio 5 sono stati, infatti, annunciati i nomi dei quattro finalisti; tra loro c’è il nuovo naufrago. Si tratta di Yuri Rambaldi, Giovanni “John” Vitale, Alice Fabbrica e Giorgia Venturini. In merito al cast, Alba Parietti, intervistata da Bubino Blog, ha voluto svelare le sue prime impressioni. “Sono pronta, sarò con Alda D’Eusanio e la fantastica Alessia Marcuzzi, le voglio un gran bene e non lo dico per piaggeria. – ha ammesso l’opinionista, per poi aggiungere – Si prepara un’edizione pazzesca, Brosio è scatenato, credo sarà quello che ci regalerà più sorprese, ha l’ormone e il testosterone a mille, non sa se riuscirà a tenerlo a bada nonostante la fede. Pare che ce ne siano diversi scatenati, c’è una bella mandria di tori, tutti scatenati. E anche molte donne pazzesche. Ne vedremo delle belle.”

