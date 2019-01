Iva Zanicchi/ Dal marito Fausto Pinna a… Chiambretti: buon compleanno! (Verissimo)

Schietta e energica Iva Zanicchi, che in prossimità del suo compleanno ha deciso di ritornare su uno degli argomenti preferiti dai suoi fan. Cantante e donna di spettacolo fra le più amate dagli italiani, la Zanicchi ha festeggiato infatti i suoi 79 anni appena ieri: passano i decenni, ma riesce sempre a rimanere in forma ed a distinguersi per la sua grinta, oltre che per la voce indimenticabile. L’ospitata da Piero Chiambretti a CR4 – La Repubblica delle Donne ha permesso all’icona del nostro Paese di parlare di tradimenti e passioni. Iva non ha mai nascosto la sua forte passionalità, così come il grande amore per il marito che l’ha stregata oltre 30 anni fa. Un argomento che forse riprenderà anche oggi, sabato 19 gennaio 2019, in occasione della sua intervista a Verissimo. A quanto pare anche se l’amore non è mai tramontato fra la Zanicchi ed il suo consorte, ad un certo punto il loro matrimonio ha subito uno stop dal punto di vista fisico. Per questo hanno deciso di ravvivare il rapporto, o meglio è stato Fausto Pinna a proporle la visione di un film hard per scaldare l’atmosfera. E dopo una prima reticenza, a quanto pare Iva è riuscita ad emozionarsi. “Pippi andiamo a letto“, avrebbe cercato di concludere quindi per mettere in pratica la teoria appena appresa. Peccato che il marito fosse più curioso di scoprire l’esito della pellicola e di una trama a quanto pare bollente.

Iva Zanicchi, 79 anni e non sentirli

Il 2019 continua a mettere al centro della scena Iva Zanicchi, che non intende di certo mettere un freno ai suoi numerosi impegni. Più energica che mai, ha concluso l’anno scorso con un boom di appuntamenti e successi che intende replicare anche in questo primo mese del nuovo anno. L’occasione giusta per il suo Men in Italy, che sarà al Teatro Ciak di Milano fino al prossimo 20 gennaio. La commedia è impreziosita dalla sua nota ironia e non solo, visto che sul palco al suo fianco ci saranno anche protagonisti di campi disparati, come Jonathan Kashanian e Bianca Atzei. Uno sguardo alla moda ed alla musica quindi, per un musical che ha affiancato al suo spettacolo Una vita da zingara, ancora nei teatri italiani. L’Aquila di Ligonchio è inarrestabile e lo dimostra anche la sua presenza a Tu Si Que Vales come opinionista, vista la sicura assenza di Mara Venier nel salotto di Maria De Filippi. Ed a quanto pare gli impegni sono così fitti che la Zanicchi non ha avuto modo di condividere con i fan alcun pensiero in occasione del suo compleanno. L’ultimo post su Facebook risale infatti allo scorso dicembre, un addio caloroso per lo scomparso Sandro Mayer.

