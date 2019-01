Jessica Morlacchi/ Video, dopo i Gazosa e The Voice of Italy la cantante ci riprova (Ora o mai più 2019)

Jessica Morlacchi è una enfant prodige che si potrà dimenticare con estrema difficoltà. Impossibile non ricordarla ancora a soli 13 anni mentre intona il brano Stai con me (forever), grazie alla giovanissima band dei Gazosa. Un successo assicurato per i Giovani del Festival di Sanremo, anche se Jessica ha deciso di lasciare il gruppo solo due anni dopo da quella clamorosa vittoria. Una carriera da solista poi per la giovane cantautrice, che ha preferito tenersi alla lontana dai riflettori nazionali per concentrarsi sulle esibizioni in piccoli contesti. Proposito poi spezzato dalla sua partecipazione sei anni fa a The Voice of Italy, dove si è rimessa in gioco con una maturità più evidente ed una consapevolezza che tuttavia non le ha permesso di superare indenne la prima puntata. Ed è arrivato il momento di rifarsi ancora una volta: Jessica Morlacchi sarà fra i protagonisti di Ora o mai più 2019, al via nella prima serata di oggi, sabato 19 gennaio. Di nuovo solista e con tanta voglia di rivalsa, il pubblico la ricorda ancora per la canzone Www Mi Piaci Tu. In passato per le Blind Audition della squadra del coach Riccardo Cocciante le è stato assegnato il brano Oggi sono io di Alex Britti. Cosa le toccherà invece in questo nuovo contesto?

Jessica Morlacchi, il suo percorso dopo i Gazosa

Il successo ottenuto con i Gazosa ha cambiato di molto la vita di Jessica Morlacchi, come ha ricordato negli scorsi mesi a New Generation di Gold TV. E nonostante le cose non siano andate come il previsto, la giovane cantante è sicura che gli altri ragazzi che vogliono intraprendere la sua stessa strada non debbano farsi sconfiggere dalle avversità. Soprattutto nello studio, da non mollare anche di fronte ad un grande sogno come quello della musica. La ricordiamo inoltre fra i protagonisti di Caduta Libera, pronta a svelare che da giovanissima ha avuto una tremenda cotta per Paolo Meneguzzi. Merito di quel Sanremo 2001 in cui la cantante è riuscita ad avvicinarsi al suo idolo ed a fargli capire i propri sentimenti. In quell’anno infatti Meneguzzi era presente all’Ariston con il brano Ed io non ci sto più, tratto dall’album pop Un sogno nelle mani. La Morlacchi sembra aver deciso negli ultimi due anni di ritornare a quel piccolo schermo da cui si è tenuta lontana fin troppo a lungo. Indimenticabile anche la sua partecipazione a Miss Teenager per l’edizione dell’anno scorso, quando è stata chiamata come ospite e simbolo di talento per rappresentare la kermesse romana.





