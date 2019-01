Madagascar 2 – Via dall’isola/ Su Italia 1 il film d’animazione della DreamWorks (oggi, 19 gennaio 2019)

ALLA REGIA ERIC DARNELL

Il film Madagascar 2 – Via dall’isola va in onda su Italia 1 oggi, sabato 19 gennaio 2019, alle ore 21,20. Una pellicola d’animazione che è stata prodotta negli Stati Uniti nel 2008 dalla DreamWorks Animation e diretta da Eric Darnell e Tom McGrath. La colonna sonora è stata realizzata dal grande compositore Hans Zimmer. Nel cast dei doppiatori, nella versione originale, troviamo Ben Stiller, Chris Rock, David Schwimmer, Jada Pinkett Smith, Sacha Baron Cohen, Andy Richter e Cedric the Entertainer mentre nel cast dei doppiatori italiani i personaggi sono stati interpretati da Ale e Franz, Chiara Colizzi, Roberto Gammino, Oreste Baldini, Roberto Draghetti e Massimiliano Alto. Ma ecco adesso nel dettaglio la trama del film.

MADAGASCAR 2 – VIA DALL’ISOLA, LA TRAMA DEL FILM

I protagonisti sono ancora gli animali dello zoo di Central Park, Alex il leone, Marty la zebra, Gloria l’ippopotamo e Melman la giraffa. In questo piccolo capolavoro di animazione targato DreamWorks scopriamo il passato di Alex, un tempo cucciolo in Kenya e figlio del capobranco Zuba. Catturato dai bracconieri e poi vittima di un naufragio, Alex (il cui vero nome è Alakay) finisce nella caotica città di New York e diventa la star dello zoo di Central Park, una vera e propria attrazione per grandi e piccini. Molti anni dopo Alex non ricorda niente della propria infanzia e sta cercando di tornare allo zoo americano dopo essersi perso (nel film precedente) in Madagascar. La sfortuna non sembra però essere finita per questo gruppetto scalmanato di animali, perché l’aereo sul quale si sono imbarcati atterra rovinosamente proprio in Kenya. Per tutti quanti questa nuova avventura si rivela essere una scoperta di sé. Alex ritrova proprio la sua famiglia, persa molti anni addietro e anche gli altri protagonisti riescono ad ambientarsi in questa nuova realtà africana. Le difficoltà sono però dietro l’angolo poiché per degli animali cresciuti in uno zoo, la natura selvaggia non è certamente una passeggiata!

