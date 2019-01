Marco Alimenti/ Video, Timor Steffens lo scarica: “Voglio lavorare con chi ha potenziale” (Amici 18)

Uno dei più amati ballerini di Amici 2019 è senza dubbio Marco Alimenti. Se non con la sua danza, il ballerino ha conquistato il pubblico con il suo sorriso e le sue bellezze ma non è tutto oro ciò che luccica e sembra che per lui ci siano grossi problemi all’orizzonte. Non è la prima volta che Marco Alimenti finisce con le spalle al muro ma fino a questo momento è stata Alessandra Celentano a bocciare il suo modo di ballare e la sua poca tecnica, lo ha fatto prima di Natale e anche dopo interrogando Marco e mettendolo a rischio tra sfide ed eliminazioni dirette. Fino a questo momento si è sempre salvato ma adesso un altro professore gli rema contro e si è detto pronto ad abbandonarlo, di chi parliamo? Ma di Timor Steffens. Proprio in uno degli ultimi pomeridiani della settimana, prima della puntata in onda oggi, il professore si è detto un po’ deluso da Marco, ma perché?

LE PAROLE DI TIMOR STEFFENS

Nel video che potete vedere cliccando qui potete ascoltare le parole di Timor Steffens su Marco Alimenti: “La questione è che con te come persona non ho nessun problema, sei una bella persona, ma con la tua danza, non mi trasmette niente. Quando guardo un ballerino capisco subito la sua lingua, se ci posso lavorare insieme, capisco la sua età, a 25 anni i movimenti sono già prestabiliti, è difficile cambiare il modo in cui ti muovi. Io ti vedo e dico mmmh non so“. Marco Alimenti non ci sta e fa presente al professore che lui si sbaglia sul suo conto ed è convinto che un ballerino non smetta mai di imparare e per questo lui, lavorando sodo, può andare oltre ma Timor non è dello stesso parere perché in questi due mesi non lo ha visto migliorare. Per fargli capire cosa pensa lo fa lavorare ad una combo e gli fa notare come su alcuni passi non ci sia intensità e la possibilità di far vedere la differenza tra movimenti duri e morbidi, manca la dinamica. Marco vuole lavorare tutti i giorni per dimostrare la sua voglia di fare e alla fine si scioglie in lacrime. Questa è una vera e propria batosta che non si aspetta, cosa succederà adesso?

VERONICA PEPARINI FARA’ LO STESSO?

Chi lo apprezza ancora è Veronica Peparini. L’insegnate lo ha raggiunto nelle scorse puntate di Amici 2019 per ribadire il fatto che si fida di lui ma le cose non sono andate molto bene. Lei ho ha salvato in puntata e adesso vuole qualcosa di più, lui lo ha capito bene e adesso ringrazia soprattutto adesso che si sente penalizzato dopo l’addio di Timor e per questo le chiede di montare una coreografia un po’ diversa che possa mettere in mostra le sue qualità. Veronica Peparini conferma la sua fiducia: “Io apprezzo di te perché stai lavorando in modo accettabile con me, io voglio che tu migliori e che dovrebbero fare tutti quanti. Detto ciò devi mantenere questa cosa e quando io ci metto la faccia voglio tutto quello che sai dare. Non devi farti pippe mentali, mi arrabbio in puntata, ti fai prendere dall’emozione e da quello che ti dicono, è la difficoltà di Amici questa“.



