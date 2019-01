NADIA TOFFA/ Foto, il traguardo su Instagram: “Ritorno alle Iene con i miei capelli”

“Buongiorno bella gente”, inizia Nadia Toffa su Instagram. La didascalia, ricca di hashtag e cuoricini, va a corredo di una foto che la ritrae sorridente. Era da tanto che non la vedevamo così: è la Nadia di una volta (come se se ne fosse mai andata), quella solare, raggiante e irradiante luce propria. Stasera torna in onda a Le Iene: “Ci separano davvero pochissime ore!”, segnala. “Che gioia grande. Non sto nella pelle e finalmente tornerò con i miei capelli: sono le piccole grandi soddisfazioni della vita”. Poi inneggia al suo programma (“evviva @redazioneiene”), ma l’ultimo pensiero è rivolto ai fan: “Un abbraccio fortissimo da chi vi vuole bene”. La prima a commentare è l’amica Elena Santarelli: “Ti sta bene questo taglio”. Un’annotazione breve e significativa: Nadia ed Elena sono alleate nella battaglia contro il cancro. Nel caso specifico, Elena è schierata a favore del figlio Giacomo, malato di tumore al cervello.

Nadia Toffa e il sostegno dei fan

“Siete entrambe dei grandi esempi”, commenta qualcuno. “È stupenda la nostra Nadia, vero? Donna forte che non molla mai, come te. La vita va presa con grinta, speranza, gentilezza, forza. Buon weekend”. Come al solito, sotto i post di Nadia Toffa, c’è chi riporta la sua esperienza e cerca un po’ di conforto: “Sono felice per te. Vorrei rivedere anche le mie figlie con tutti i loro capelli, che non hanno da anni… Non per un problema come il tuo, ma per un problema autoimmune. Un dispiacere grande”. E ancora: “Ho pianto nel vederti, ho pregato tanto per te. Evviva, ti vogliamo sempre grintosa! Brava e bella”.





