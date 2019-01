Ora o mai più 2019/ Concorrenti, coach e diretta: da Paolo Vallesi a Silvia Salemi

Dopo il grande successo ottenuto la scorsa estate, Ora o mai più torna in onda oggi, sabato 19 gennaio, in prima serata su Raiuno, con nuovi protagonisti che, dopo aver fatto perdere in parte le proprie tracce, sono pronti a mettersi nuovamente in gioco sfoggiando il loro talento canoro. Al timone di Ora o mai più c’è, per la seconda volta consecutiva, Amadeus che, da profondo conoscitore della musica, riesce anche ad aiutare i concorrenti mettendoli a loro agio. La formula dello show è identica a quella della scorsa estate: cantanti che, dopo un grandissimo successo, sono stati dimenticati dal pubblico, colgono al volo la loro seconda occasione per riprendersi ciò che hanno lasciato per strada. La prima edizione di Ora o mai più è stata vinta da Lisa: chi trionferà, invece, al termine delle sei puntate di cui la prima andrà in onda proprio questa sera?

ORA O MAI PIÙ: I CONCORRENTI

I concorrenti di Ora o mai più 2019 sono: Barbara Cola che, al Festival di Sanremo del 1995, in coppia con Gianni Morandi, conquistò il secondo posto con la canzone “In amore” (dietro a “Come saprei” di Giorgia); Davide De Marinis, che nell’estate del 1999, conquistò il pubblico italiano e le classifiche con il brano “Troppo bella” che diventò un vero e proprio tormentone; Annalisa Minetti, vincitrice del Festival di Sanremo nel 1998 con “Senza te o con te”. Negli anni, Annalisa ha messo da parte la musica per dedicarsi alla vita privata (è mamma di due bambini) e alla sua carriera di atleta paralimpica. Ora o mai più rappresenta per lei l’occasione per tornare a sfoggiare la sua incredibile voce. E ancora: Donatella Milani, al vertice delle classifiche nel 1983 con “Volevo dirti”, che lo scorso anno fu costretta ad abbandonare il reality per stare vicina alla madre; Jessica Morlacchi dei Gazosa che, nel 2001, spopolò con la canzone www.mipiacitu?. Infine, ci saranno anche Silvia Salemi, quarto posto al Festival di Sanremo 1997 con “A casa di Luca” e che recentemente ha partecipato a Tale e quale show; Michele Pecora famoso per la canzone “Era lei” e Paolo Vallesi che, negli anni ’90 ottenne un discreto successo conquistando anche il terzo posto al Festival di Sanremo 1992.

I COACH

Ogni concorrente sarà affiancato da un coach che lo aiuterà, nel corso della settimana, a preparare le esibizioni per la puntata. Per tutti i concorrenti, i coach sono amici e colleghi che hanno accettato di mettere a loro disposizione tempo ed esperienza per aiutarli a tornare sulla cresta dell’onda. Direttamente dalla prima edizione di Ora o mai più tornano nelle vesti di coach Fausto Leali, Red Canzian, Marcella Bella e Orietta Berti. Al posto di Marco Masini, Patty Pravo, Loredana Berté e Michele Zarrillo, invece, ci saranno Donatella Rettore, Ornella Vanoni, Toto Cutugno e i Ricchi e Poveri. Le esibizioni dei cantanti in gara saranno giudicate dagli stessi coach che dovranno mettere da parte il legame con uno dei concorrenti e dal pubblico in studio.

LE DICHIARAZIONI DI AMADEUS

Entusiasta di tornare al timone di Ora o mai più è Amadeus che, ai microfoni di Tv, Sorrisi e Canzoni ha svelato quanto sia stato più facile trovare i concorrenti per la seconda edizione rispetto alla prima. «Dopo la prima edizione molti di loro si sono resi disponibili, il livello di partecipazione rispetto a sei mesi fa è stato più alto. Prima c’era il timore di essere trattati da meteora» – ha spiegato il conduttore che ha anche rivelato i motivi che hanno portato i cantanti ad allontanarsi per un periodo dalla musica – «C’è sempre un motivo che ha portato questi cantanti a non avere più successo: un problema personale, la salute, la famiglia, una scelta sbagliata, persone che non li hanno consigliati al meglio», ha concluso il conduttore che non vede l’ora di divertirsi con i cantanti in gara.



