Ornella Vanoni/ Il web, gli hater e la guerra tra coach: scintille con Donatella Rettore? (Ora o mai più 2019)

Ornella Vanoni sarà uno degli otto coach di Ora i mai più 2. New entry nel cast degli esperti, la diva della musica italiana avrà il ruolo di affiancare uno dei cantanti e giudicare passo passo i protagonisti che si metteranno in gioco. Quale sarà il concorrente che avrà l’onore di essere guidato da lei lungo la strada del successo? In attesa di scoprirlo con la prima puntata in onda questa sera su Rai 1, si continua a discutere della possibile rivalità tra la cantante e Donatella Rettore: nei giorni scorsi, infatti, alcuni rumors hanno portato alla luce una vicenda che, se fosse confermata, vedrebbe le due dive già pronte allo scontro ancor prima di dare il via alla nuova stagione. In particolare, secondo Alberto Dandolo, la Vanoni avrebbe chiesto alla sua collega di non essere contrariata e di mantenere una certa distanza nel prendere posto accanto a lei. Voleranno scintille sul tavolo dei coach?

Ornella vanoni, “Si sta attenti a tutti temi, sono troppe le cose che non funzionano”

Diva indiscussa della musica italiana, nuova coach di Ora o mai più 2 e al centro di una serie di campagne per il sociale: Ornella Vanoni è una delle protagoniste più impegnate della musica italiana e fra le sue battaglie più importanti c’è quella a sostegno dei diritti dei detenuti. “Si sta attenti a tutti temi, sono troppe le cose che non funzionano”, rivela la cantante in un’intervista concessa a Manfredi La Martina per Repubblica, “il canto è qualcosa di liberatorio e può aiutare chi è in difficoltà”. La Vanoni ha infatti aderito di recente alla campagna “Ti porto in prigione”, per la quale si è esibita a San Vittore su uno dei brani della Mala, accompagnata da un coro di detenuti e volontari. L’esibizione, trasmessa in diretta alla Triennale di Milano, vede la diva a San Vittore per la seconda volta, dal momento che già nel lontano ’97 aveva aderito a un’iniziativa analoga.

“I social? Non mi piacciono”

Dopo il successo al Festival di Sanremo 2018, la nuova sfida musicale di Ornella Vanoni riparte da Ora o mai più 2 e dalla gara che la vedrà affiancare uno dei nuovi otto concorrenti determinati a rimettersi in gioco. Per la cantante sarà un vero e proprio ritorno alla tv, anche se di recente, soprattutto attraverso i suoi aggiornatissimi profili social, continua a godere di grandissima popolarità anche sul web. Ma cosa pensa la Vanoni del nuovo fenomeno dei social? “Non mi piacciono. Ci sono gli hater, quelli che ti odiano, ma che mondo è”, dice la nuova coach del programma del sabato sera di Rai 1 a Manfredi La Martina per Repubblica. “C’è chi dice che canto come se avessi un ermellino che sta per uscirmi dalla bocca – continua poi la Vanoni nel corso dell’intervista – Povero ermellino, una bestiolina molto carina”.



